Xenosaga HD Collections ? Ce sera non, nous sommes désolés !

Un portage de la série Xenosaga sur les consoles actuelles ou à venir n’est pas à l’ordre du jour.

Vous avez découvert la série “Xeno” avec l’un des excellents Xenoblade Chronicles et vous souhaitiez passer du temps à explorer toute cette saga ? Vous êtes un fan de la première heure et rêviez de vous replonger dans la genèse de cette licence avec un portage HD tout propre de Xenosaga ? Gardez ces rêves dans un coin de vos têtes, mais n’espérez pas trop parce que ce n’est pas prévu. La triste nouvelle nous vient de la rock star de Namco, Katsuhiro Harada, connue notamment pour son travail sur la série Tekken et ses prises de paroles sur Twitter et qui est récemment devenue officiellement manager général (ça faisait un moment qu’il était dans les bureaux, mais il n’est jamais trop loin de sa licence chérie). Le bougre, interrogé sur Twitter par un fan alléché par les perspectives d’une compilation HD des premiers titres de la saga, a en effet répondu qu’il ne fallait rien attendre de tel dans un futur plus ou moins proche. Comprenez qu’aucun projet pour faire revivre ces épisodes n’est prévu à l’heure actuelle.

Mais pourquoi pas ? Après tout, Square Enix est bien chaud pour nous ressortir ses vieux RPG, aussi bien Dragon Quest que Final Fantasy ! Bien entendu que la question s’est posée dans les bureaux de Bandai Namco, comme nous le confirme d’ailleurs l’intéressé. Cependant, la firme a estimé qu’un tel projet n’en valait pas l’investissement, faute d’une clientèle assez importante (une conclusion qu’on ne peut que difficilement commenter).

This actually progressed to the remaster's plan, but failed in a profitable market analysis.

Sorry guys, This plan will be difficult to resurface… https://t.co/0CRJJDPl5Z — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 26, 2019

Dans tous les cas et vu l’amour que l’éditeur porte quand même à cette franchise, il y a de fortes chances que nous soyons amenés à croiser KOS-MOS çà et là, en tant que référence ou guest. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez redécouvrir les aventures de Shulk quand Xenoblade Chronicles Definitive Edition sortira sur Switch l’an prochain. Êtes-vous attristés par une telle nouvelle ? Croyez-vous au potentiel d’un Xenosaga HD Collection ? Partagez avec nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.