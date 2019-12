Warcraft III: Reforged se forge une date de sortie

Une nouvelle extension aux couleurs de Burning Crusade.

Marquez votre calendrier avec l’arrivée d’un nouveau pack d’extensions Warcraft : Warcraft III: Reforged. Cette extension promet une réinvention des stratégies déjà mises en place depuis 1994. Cette nouvelle édition inclura l’original Warcraft III: Reign of Chaos et son extension primée, Le Trône de Glace. Bien que l’on avait droit à plus de 50 missions dans les autres extensions, cet opus couvrira plus de 60 missions, une refonte graphique et musicale ainsi qu’un matchmaking (un système de build de team) plus optimisé puisque couplé au service de jeu en ligne Battle.net de Blizzard.

Focus sur les améliorations d’un pack prometteur

Warcraft III: Reforged mise clairement sur la refonte de ses personnages principaux (humains, orcs, trolls…) pour les détailler au maximum comme cela a été revisité dans World of Warcraft, fameux MMO qu’on ne présente plus. Pour rappel, ses premiers traits graphiques misaient plus particulièrement sur un aspect visuel simple et polygonal, de manière à optimiser au mieux le jeu ; en d’autres termes le gameplay primait sur l’esthétique.

Aujourd’hui Warcraft III: Reforged souhaite moderniser son jeu avec des personnages, des structures et des environnements entièrement revisités tout en misant sur un cross-play entre les versions Reign of Chaos et le Trône de Glace. Blizzard souhaite également faire profiter les joueurs des fonctionnalités de Battle.net équipé d’un chat texte et vocal et de corrections graphiques in-game, notamment via des optimisations sur les effets de transparence. Enfin, malgré ces refontes importantes, le jeu gardera une certaine authenticité puisque les voix-off originales du jeu seront conservées pour maintenir l’expérience passée des joueurs.

Warcraft III: Reforged est maintenant disponible en pré-achat numérique dans la boutique Blizzard, avec une édition Spoils of War qui comprend des skins de héros uniques, notamment Arthas, Cenarius, Jaina et Thrall. Une monture “Meat Wagon” sera également ajoutée au compte Battle.net sur World of Warcraft, un familier de Mal’ganis sur Diablo, ainsi qu’un dos de carte sur Hearthstone. Préparez-vous à rejoindre la bataille ce 28 janvier 2020.