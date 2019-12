Ubisoft – Nouveau coup dur pour les studios avec une nouvelle annulation

L’année sera difficile jusqu’au bout pour Ubisoft.

C’est un développeur d’Ubisoft en personne qui révèle l’info sur son fil Twitter (message qui semble avoir été supprimé depuis) : Louis De Carufel annonce ainsi que le projet sur lequel il travaille depuis trois ans vient d’être annulé.

Sur le projet en question, on ne saura pas grand-chose, si ce n’est qu’il ne s’agit d’aucune des grosses licences attendues chez Ubisoft, de Watch Dogs à Beyond Good and Evil, en passant par un hypothétique nouveau Splinter Cell… D’après Jason Shreier (de Kotaku), venu commenter la nouvelle sur le forum Resetera.com, il s’agirait d’un jeu dans le style de Destiny (“I heard it was Destiny-like“). “Dans le style de Destiny”, cela peut vouloir dire un FPS spatial, ou encore un jeu-service… Mais de toute façon, inutile d’aller chercher plus loin puisque le titre ne verra jamais le jour. C’est une équipe de deux cents personnes d’Ubisoft Montréal qui se voit ainsi privée de son activité principale. Cependant, bonne nouvelle malgré tout, toujours partagée par Louis De Carufel : Ubisoft Montréal ne se séparera de personne, et chaque employé retrouvera une place au sein des différents projets actuellement en développement (plus d’une quinzaine !).

Jason Shreier ajoute à son très court commentaire que 2020 verra arriver de gros changements chez Ubisoft, sans préciser sa pensée. On fera néanmoins le lien avec les difficultés qu’a connues la compagnie lors du lancement raté de Ghost Recon: Breakpoints, qui a provoqué un report sine die de Watch Dogs: Legion ; mais aussi avec les efforts concentrés sur l’entrée sur le marché de l’offre par abonnement Uplay. On sait aussi qu’Ubi était très investi aux côtés de Goggle pour le lancement de Stadia (l’énorme phase de test s’était constituée autour d’Assassin’s Creed Odyssey, et Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, était l’invité d’honneur de Goggle lors de la conférence de présentation de Stadia). Et il est également évident que les studios doivent préparer leur line up pour les machines de huitième génération.

Si on est loin d’être au chômage chez Ubisoft, nul doute qu’on aurait préféré aborder cette nouvelle année plus sereinement…