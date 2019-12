The Witcher – Guerre et paix entre auteur et développeurs

The Witcher, ce n’est pas que de la fantasy, ça peut aussi clasher IRL et ça se passe en Pologne.

Vous le savez probablement, en assidu lecteur de notre site que vous êtes : la romance entre CD Projekt Red, développeur polonais des jeux The Witcher, et Andrzej Sapkowski, écrivain et auteur tout aussi polonais des romans qui ont inspiré ladite série vidéoludique, n’a pas toujours été à l’eau de rose. On vous en parlait lorsque la discorde avait été signalée en 2018, et vous en trouverez le compte-rendu en fin d’article, en cliquant sur le lien concerné.

Pour résumer grassement, l’auteur, qui n’était à la base pas spécialement motivé pour céder les droits de sa création afin de la transformer en jeu vidéo, probablement persuadé de son échec, avait souhaité être payé en une seule fois pour autoriser les studios à utiliser son univers, plutôt que de tabler sur un contrat dans lequel chacune des deux parties serait rémunérée de manière équitable en fonction des ventes du jeu. Il s’est donc trouvé fort marri de son choix en constatant le gros succès de ces adaptations, plus particulièrement celle du 3ème opus (2015). Il a donc cherché à récupérer une plus grosse part du gâteau, ce à quoi le développeur s’est opposé, et un froid (normal, on est en Pologne…) était jeté entre studio et écrivain, compromettant l’idée d’une éventuelle suite à la saga version JV.

Ceci étant statué, l’écrivain avait à demi-mots déclaré ne pas forcément vouloir entrer en conflit avec le studio, l’affaire a donc dû se résoudre de manière à contenter tout le monde, même si on ne connait pas les tenants et aboutissants exacts de la conclusion du dilemme. Ce qui nous amène à cette fin d’année 2019, occasion pour CD Projekt de transmettre une nouvelle information quant à ses relations avec Andrzej Sapkowski, et pour nous joueurs (et pour eux aussi, on imagine), les nouvelles sont plutôt rassurantes.

De fait, le partenariat entre l’auteur et l’équipe semble être de nouveau d’actualité, selon les dires de cette dernière, qui se dit admirative des oeuvres de l’écrivain. Lequel, par ailleurs, a avoué avoir été idiot de ne pas avoir cru à l’époque à la potentielle réussite de l’adaptation vidéoludique de ses écrits. La réconciliation semble donc de mise, et CD Projekt détient toujours les droits sur la licence The Witcher, reste à savoir à quoi tout ceci aboutira pour nous autres joueurs. Un The Witcher 4 ? Des rééditions des anciens ? Des jeux de plateau ? Des figurines ? Des céréales ? Tout est possible…

En attendant, et comme vous le savez bien évidemment, la première saison de la série The Witcher est depuis peu disponible sur Netflix, avec l’auteur des romans comme consultant au casting ; une série qui divise déjà les opinions, entre puristes des bouquins, puristes des jeux et curieux qui découvrent et se font un avis sans background. Desquels faites-vous partie ?