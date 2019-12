Sonic le Film – Un bébé Sonic pour séduire le public

“C’est trop mignoooon…”

Après que le Baby Groot a remporté tous les suffrages dans les Gardiens de la Galaxy 2, et avec le Bébé Yoda de la série The Mandalorian devenu en quelques jours (heures ?) un phénomène planétaire, il n’aura pas fallu longtemps aux équipes marketing des différents studios pour comprendre l’équation à zéro inconnue qui dit que : “personnage connu en version bébé mignon = succès garanti”.

Une recette dont aura bien besoin Sonic, le Film (Sonic The Hedgehog, logiquement, en v.o.), après le bad buzz provoqué par le premier design du hérisson mascotte de SEGA, depuis corrigé. Ainsi, dans un nouveau trailer, on peut apercevoir un bébé Sonic tout mignon courir dans les vertes contrées de la Green Hill Zone. Alors oui, il est chou et sera certainement en mesure de faire vendre quelques brouettes de peluches (le trailer en question se termine d’ailleurs sur la promesse d’un porte-clé bébé Sonic offert aux premiers acheteurs d’un ticket pour le film). Est-ce que cela sera suffisant pour nous faire accepter l’idée d’un Sonic dans le “monde réel”, collaborant avec un policier humain ? Rien n’est moins sûr.

Malgré de pas si mauvais films comme Tomb Raider et un Detective Pikachu plutôt réussi, les films adaptés de jeux vidéo souffrent encore de la réputation que leur ont léguée les films Super Mario Bros. ou Street Fighter, et plus généralement la filmographie d’Uwe Boll. Pas certain que ce Sonic, le Film vienne changer la situation. Sonic, le Film est réalisé par Jeff Fowler, dont cela sera le premier film, écrit par Josh Miller et Patrick Casey (qui ont essentiellement travaillé à la télévision), avec Jim Carrey dans le rôle du Dr Robotnik, James Mardsen (Cyclope dans le X-Men de Bryan Singer), et Ben Schwartz pour la voix de Sonic (Malik Bentalha en v.f.). Le film sortira le 12 février prochain chez nous.