Rock of Ages III – Le jeu est sur le point d’ouvrir sa bêta Make & Break

Propulsez-vous dans une bêta loufoque.

L’éditeur de jeux indépendants Modus Games ainsi que les développeurs ACE Team et Giant Monkey Robot ont annoncé aujourd’hui l’ouverture prochaine d’une bêta fermée Make & Break. Cette bêta fermée marquera une première chance pour les fans du jeu de tester un mélange distinctif entre stratégie et destruction avant son lancement début 2020 sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et Xbox One.

Comment participer à la bêta de Rock of Ages III ?

Il est déjà possible de faire partie des potentiels heureux élus en s’inscrivant sur le site officiel de Rock of Ages III, pour ensuite compléter son inscription sur Steam en cliquant sur la bannière de la bêta fermée. En finalisant l’inscription, des items exclusifs comme une bannière de cochon cosmétique seront ajoutés sur votre compte de manière à pouvoir les utiliser lors de la sortie définitive de Rock of Ages III. Pas de tirage au sort, mais premier arrivé, premier servi, lors de l’ouverture de la bêta du 10 janvier au 13 janvier ; alors n’hésitez pas à vous programmer la sortie de la bêta tout en sauvegardant les liens de côté.

Rock of Ages III: Make & Break marquera certainement une première dans la série à succès en permettant aux joueurs de façonner leurs idées les plus folles à travers des stages personnalisés avec une possibilité de les étendre à toute la communauté du jeu. Si l’on se fie aux prédécesseurs de Rock of Ages, l’on peut s’attendre à l’ajout d’encore plus d’outils de création, puis pourquoi pas à une amélioration du mode multijoueur qui, rappelons-le, peut s’étendre pour le moment à 4 joueurs. Maintenant, plus qu’à attendre la mi-janvier pour découvrir ce nouvel opus historique auprès des grandes figures de l’Histoire comme César, la tête d’affiche du trailer.