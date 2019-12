Puzzle & Dragons GOLD – Un nouveau trailer pour lancer le jeu

GungHo Online Entertainment, qui prépare l’arrivée de Puzzle & Dragons GOLD en occident sur Switch, nous délivre un trailer illustratif.

Vous avez peur que les fêtes, ou pire, que l’année 2019 a réduit l’état de vos neurones à peau de chagrin ? Vous avez envie d’offrir du challenge à votre cerveau et renforcer le lien entre vos yeux et vos mains ? Vous allez peut-être être intéressé par la nouvelle qui va suivre : l’arrivée imminente de Puzzle & Dragons GOLD.

Oui alors, c’est vrai, chez nous, Puzzle & Dragons, c’est pas vraiment connu et il y a beaucoup de chance que vous ne connaissiez cette série que parce que la version “Z” était en bundle dans une cartouche comprenant une version du jeu rehaussé avec une surcouche de Mario pour aider à vendre le concept : Puzzle & Dragon Z + Super Mario Bros. Edition. Soit, ceci dit, ça n’empêche pas la-dite série de revenir avec un nouvel épisode, cette fois-ci sur Nintendo Switch.

Comme pour l’épisode “Z”, le titre dont il est question aujourd’hui est un puzzle/RPG, un jeu de rôle dont les combats sont en fait des grilles de puzzle et dont les attaques dépendent des combos que vous arrivez à faire. Pour faire des combos, à l’instar de Candy Crush, il suffit d’aligner des billes de la même couleur en en déplaçant qu’une à la fois. Selon la manière dont vous déplacez celle que vous tenez, vous intervertissez celles de votre grille de manière à aligner le plus de billes de la même couleurs créant ainsi des combos. Selon la couleur des billes ainsi déplacées, une scénette d’attaque illustrera votre efficacité. Un concept que vous retrouvez assez régulièrement dans les jeux mobile et c’est tout à fait normal puisque c’est sous cette forme qu’est apparu le titre pour la première fois au Japon en 2012.

Bref, après ces tergiversations… La série nous offrant très bientôt son nouvel épisode, son éditeur, GungHo Online Entertainment, nous présente aujourd’hui par le biais de sa branche américaine, une bande-annonce pour illustrer ce qui nous y attend. Comme il est coutume depuis la version 3DS, les joueurs pourront traverser une nouvelle aventure dans laquelle acquérir des bestioles, les entraîner et les faire évoluer pour devenir le plus fort des … dresseurs ? Mieux encore, vous avez peur de mettre le jeu à genoux trop rapidement ? Un mode en ligne est également de la partie pour opposer votre équipe à d’autres joueurs et neurones. Enfin, vous désirez le titre afin que vos enfants arrêtent de parler de Pokémon et cogitent un peu ? Tout d’abord, nous vous invitons à bien réfléchir avant et enfin, un mode didacticiel enseignera à vos chères têtes blondes les ficelles pour rapidement prendre le jeu en main.

Voilà, alléchés ? Alors sachez que Puzzle & Dragons Gold, c’est dès le 15 janvier sur Nintendo Switch. Vous pourrez faire des combos dans vos puzzles pour 14,99 €. De quoi, associé avec le retour du Programme d’Entrainement Cérébral du Dr Kawashima, renforcer vos neurones et vos réflexes au début de cette nouvelle décennie.