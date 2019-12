La manette PlayStation 4 évolue et se dote de boutons arrière

Une manette PS4 avec des palettes à l’arrière, une !

La PlayStation 5 étant encore à environ un an de son lancement, cela signifie donc que la PlayStation 4 est toujours la console Sony du moment. En conséquence, la société japonaise continue à travailler pour s’assurer que les utilisateurs qui comptent sur leurs expériences de jeu variées sont aussi satisfaits que possible. C’est ainsi qu’est née l’annonce d’aujourd’hui : le nouvel accessoire de la manette PS4, les boutons arrière. Cet outil en question est avant tout destiné aux fans de la compétition en quête de raccourcis pour les doigts peu usités que sont ceux situés à l’arrière de la manette. Vous aurez ainsi la possibilité d’étendre votre confort de jeu en fonction de vos besoins. Avant d’entrer dans les détails, nous allons d’abord vous laisser avec quelques images par lesquelles cet add-on a été officiellement annoncé.

Caractéristiques des boutons arrière pour DualShock 4:

Boutons arrière très réactifs et écran OLED haute qualité : L’accessoire vous permet de configurer une grande variété de fonctions différentes – telles que le remplacement du bouton triangle, R1 ou autres.

L’accessoire vous permet de configurer une grande variété de fonctions différentes – telles que le remplacement du bouton triangle, R1 ou autres. Hautement configurable : Permet tout changement à la volée pour une meilleure accessibilité via notamment un enregistrement de trois configurations différentes, et dispose également d’un port de transmission casque avec câble de 3,5 mm.

Permet tout changement à la volée pour une meilleure accessibilité via notamment un enregistrement de trois configurations différentes, et dispose également d’un port de transmission casque avec câble de 3,5 mm. Développé par PlayStation : Conçu pour tous les produits PlayStation 4 – y compris PS VR – en tenant compte de l’ergonomie du DualShock 4.

: Conçu pour tous les produits PlayStation 4 – y compris PS VR – en tenant compte de l’ergonomie du DualShock 4. Date de sortie : Cet accessoire arrivera en France à partir du 14 février 2020.

Cet accessoire arrivera en France à partir du 14 février 2020. Prix : Il sera en vente au prix de 29,99 euros (prix conseillé).

Si les fonctionnalités semblent intéressantes, les avis sur la toile sont pour l’heure loin d’être dithyrambiques, avec d’une part les détracteurs ne comprenant pas cette prise de position de Sony, ni ce que pourrait apporter un tel ajout surtout à quelques mois de la PS5, et d’autres part, les défenseurs du produit argumentant la possibilité d’avoir de nouvelles fonctionnalités premium sans passer par la case “manette Nacon à 150€”, comme dans ce tweet de SOOLO.

Usuarios de SONY, si no quereis gastaros dinero en mandos scuffs, modpad de esos, razer o Nacon o demás solo por tener palancas traseras, a partir de enero podeis agregar este aparatito al mando normal. Esto la verdad no esta nada mal.#Sony #dualshock4 https://t.co/IOfwZcEGue pic.twitter.com/eTz5gH3icV — SOOLO(^_-) (@SOOLOiam) December 17, 2019

L’autre argument en faveur de l’add-on étant le fait de pouvoir passer les vitesses sur les jeux de course de manière plus simple et réaliste, encore une fois, à prix mini. Aussi, l’inclusion de cet écran OLED futuriste comme accessoire nous laisse supposer que la DualShock 5 aura initialement des éléments similaires, ce qui fait peut-être de cet add-on un test à taille mondiale, afin de jauger du succès du produit. A priori, il avait été supposé que ce type d’ajout éviterait des extras de consommation tels que l’éclairage actuel, afin de prolonger un peu la durée de vie de la batterie, chose sur laquelle nous restons sceptiques, mais qui méritera un test pour vous en assurer !