La PS Vita fête ses 8 ans aujourd’hui et fait mentir ceux qui l’enterrent 

“Petit ange parti trop tôt” ?

La portable de Sony est sortie en février 2012 en France, mais le 17 décembre 2011 au Japon. Ainsi, il y a exactement 8 ans aujourd’hui, Sony faisait un joli cadeau de Noël à l’archipel. Avec son superbe écran tactile OLED et l’ajout d’un deuxième stick analogique (une première sur une console portable), la PS Vita, c’était la promesse d’une expérience de console de salon dans une portable.

Et on ne peut pas nier qu’on trouve des titres magnifiques, même aux standards actuels, sur PS Vita : les jeux Vanillaware en premier lieu, que ce soit Dragon’s Crown, Odin Sphere, et surtout Muramasa Rebirth. Le jeu est aujourd’hui encore l’un des plus beaux jamais édités, toutes machines et toutes générations confondues. La console réserve aussi quelques exclus bien senties, telles qu’un Persona 4: The Golden de très, très haut niveau, le génial Gravity Rush, depuis porté sur PlayStation 4, ou encore le retour de Sly Cooper, qui s’est fait sur la portable de Sony (Sly Cooper, Voleur à travers le temps)...

Autre argument de poids qui aurait dû jouer en faveur de la machine : le remote play. C’est à dire la possibilité de streamer sa PlayStation 4 sur sa PS Vita, et d’y jouer en mode portable, et ce, en local, ou même à distance par internet ! On parle ici de la fonction qui (avec son catalogue, ne nous mentons pas) a fait vendre des palettes de Switch depuis deux ans. La PS Vita permettait ainsi déjà de passer du mode “salon” au mode “portable” il y a 8 ans !

On se demande d’ailleurs pourquoi Sony n’a pas plus communiqué sur cette fonction qui aura fait le succès de la console hybride de Nintendo ? Certes, il y a eu des bundles PlayStation 4 + PS Vita qui furent mis en vente pour cette raison, mais on ne peut pas dire que Sony ait vraiment insisté… La faute peut-être à une action de justice qui remonte à 2012. LA FTC (Federal Trade Commission) américaine avait alors porté plainte pour publicité trompeuse contre Sony, qui avait mis en scène dans des publicités cette souplesse console de salon / console portable qu’offrait la PS Vita. La fonctionnalité n’en était alors qu’à ses débuts, tous les jeux ne le permettaient pas, et le passage de la télé à la portable “à la volée” n’était pas toujours possible. Pourtant, depuis, le système s’est perfectionné et fonctionne à 100% depuis plusieurs années...

Ce n’est surement pas la seule raison, mais toujours est-il que la console ne s’est pas vendue aussi bien que sa grande sœur, la PSP, et est restée très loin des chiffres de vente mirobolants de la 3DS. Assez rapidement, la décision dès septembre 2014 de ne plus développer de AAA à destination de la PS Vita a sonné comme une condamnation, et Sony a déclaré il y a quelques jours s’être mis en retrait du business de la console portable (même si dans le domaine, rien n’est jamais définitif…), venant couper court aux espoirs d’une PS Vita 2 nés de fantasmes autour d’un brevet pour une sorte de nouvelle cartouche de jeu…

La console est-elle morte pour autant ? Loin de là ! Machine de niche depuis ses débuts, la PS Vita conserve une fanbase dynamique et acharnée. Des jeux continuent à sortir chaque semaine, souvent en dématérialisé, mais aussi en édition physique : ainsi, East Asia Soft livre en ce moment-même ses éditions limitées de Knytt Undergound (un des meilleurs jeux de la machine, et l’un des tout meilleurs metroidvania toutes consoles confondues), et on vient d’apprendre les ouvertures de pré-commandes pour une édition sur cartouche de Project Sense: A Cyberpunk Ghost Story, un jeu d’aventure conçu comme un hommage à Project Zero et Clock Tower…

Autre preuve s’il en est que la PS Vita est toujours bien vivante : une étude très récente vient de montrer que la portable de Sony demeure l’une des consoles préférées pour accéder au site PornHub. Comme quoi, quand on dit que la PS Vita reste un objet de désir, on est dans le vrai ! Joyeux anniv’, PS Vita, et en route pour une année supplémentaire de gaming, et de plaisir (du coup…) !