Prologue – Un trailer, et beaucoup de mystères !

Prologue sera-t-il le nouveau point d’ancrage d’une génération de jeux ?

Personne ne peut nier que Brendan Greene, l’homme derrière PlayerUnknown et créateur de PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG pour les intimes), et ses idées en termes de Battle Royale ont révolutionné l’industrie du jeu vidéo. Sa prochaine production nouvellement annoncée, Prologue, vise à faire de même, mais à une échelle beaucoup plus grande que PUBG.

“Un de mes rêves est de créer des mondes à l’échelle“, explique Greene dans une déclaration recueillie par le portail VG247, “des centaines de kilomètres par des centaines de kilomètres, avec des milliers de personnes”. Néanmoins, il reconnaît que les problèmes techniques pour rendre une telle production réalité sont encore très difficiles à résoudre.

“Cela nécessitera une nouvelle technologie”, a-t-il dit. Dès le lendemain de la remise des Game Awards, événement au cours duquel son nouveau projet a été présenté, il a précisé que sa mystérieuse nouvelle production et son nouveau studio, PlayerUnknown Productions, ont été créés “dans le but d’explorer, expérimenter et créer de nouvelles technologies et expériences de jeu”.

Prologue s’annonce donc être ni un Battle Royale, ni un jeu de tir ! Ce qui est sûr, c’est qu’Hideo Kojima semble avoir pleinement ouvert la porte aux jeux AAA atypiques. Et ce ne serait pas sans surprises que Brendan Greene emboîte le pas à son homologue nippon dans une nouvelle super production peut-être plus riche en action, mais toujours à la recherche de ces nouvelles mécaniques de gameplay qui sont, au fond, une grande partie du sel d’un jeu vidéo. En témoignent d’ailleurs les nombreuses plaintes de joueurs pour de nombreux titres récents d’action en monde ouvert, ayant laissé une immense impression de déjà-vu et de redite qui pousse une nouvelle fois notre média préféré à se renouveler. Aux développeurs et créateurs donc de se surpasser pour nous surprendre. Pour le meilleur, et pour le… moins meilleur.