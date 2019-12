Darwin Project – un Battle Royale intelligent

Les Battle Royale auront bientôt un nouveau concurrent intitulé Darwin Project.

Bonne nouvelle pour les amoureux du mode Battle Royale car ils auront bientôt un nouveau concurrent dans la lutte pour le trône. Il s’agit de Darwin Project, un jeu qui, après avoir été en early access tout au long de l’année 2019 à la fois sur PC et Xbox One grâce à sa plateforme Xbox Preview, arrivera en version finale pour janvier prochain sur les consoles précédemment citées avec en prime la PlayStation 4. Le titre a été développé par Scavengers Studio qui a amorcé, il y a quelques mois, le saut vers le business model du free-to-play sur PC dont on ne sait toutefois pas si cela sera bien le modèle choisi pour la version finale sur console.

Darwin Project est donc un jeu de survie/Battle Royale se déroulant dans un paysage dystopique post-apocalyptique des Rocheuses nordiques du Canada. En prévision d’une ère glaciaire imminente, un nouveau projet est lancé, mi-expérience scientifique, mi-spectacle vivant. Il s’intitule “Darwin Project” et met au défi 10 participants de survivre au froid et de se battre jusqu’à la mort dans un scénario traître, multipliant les expériences, neuves pour un Battle Royale.

Neuves, car d’un côté vous pourrez incarner l’un des dix protagonistes pour une phase de traque et de craft mêlée aux classiques du Battle Royale (zones qui diminuent, kills), avec en bonus un aspect survie assez unique dans le genre. À cela s’ajoute un deuxième effet Kiss Cool, le 11ème élément : le Show Director, qui est contrôlé par un joueur et qui a un impact réel sur la partie, car il peut décider d’aider, ou de ralentir les différents participants à sa convenance, et même de littéralement balancer les positions de certains joueurs au micro. Ce n’est d’ailleurs pas tout, puisqu’en plus, les spectateurs, tels des fans du Truman Show, pourront voter pour leurs favoris, et ainsi leur octroyer moult bonus pendant la partie. Project Darwin débarquera donc début 2020 avec la ferme intention d’apporter une forme d’intelligence nouvelle, empreinte d’une touche satyrique, au cercle fermé des Battle Royale qui cartonnent.