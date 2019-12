Cadeau – Un tout nouveau jeu Pokémon pour Noël !

Et c’est gratuit !

S’il y a bien une saison qu’on peut associer aux cadeaux, c’est bien entendu celle de Noël ! Quelle plus belle date que ce 25 décembre alors pour nous livrer par surprise un tout nouveau titre dans l’univers Pokémon ? Et si, cerise sur la Pokéball, le jeu était gratuit ? Voilà qui serait à même de vous convaincre une fois pour toute que oui, il existe bel et bien ! (vous voyez de qui on parle…)

Le jeu Pokémon en question, c’est Pokémon Tower Battle. Alors, désolé, mais non, il ne s’agit pas d’un nouveau RPG qui viendrait déjà prendre la suite de Pokémon Épée et Bouclier (ça serait un peu tôt, non ?). Il ne s’agit pas non plus d’une mise à jour de Pokémon Go, mais on se rapproche… Pokémon Tower Battle est en effet un jeu mobile, variation avec des Pokémon d’Animal Tower Battle.

Animal Tower Battle, disponible sur iOS et Android, est un jeu casual où il faut empiler des animaux sans faire s’écrouler la tour ainsi construite. Un classique du jouet en bois adapté pour les écrans… Également signé Yuta Yabuzaki, Pokémon Tower Battle reprend le même principe et la même identité graphique, en remplaçant simplement les animaux par les monstres de poches de Game Freak

Le jeu est accessible gratuitement depuis Facebook, sur mobile ou sur navigateur PC. Nous évoquions il y a quelques jours les ambitions de l’entreprise de Mark Zuckerberg vis-à-vis du jeu vidéo, et il faut bien dire qu’avec ce titre, on a l’impression d’être revenu quelques années en arrière, à l’époque des mini-jeux “sociaux” proposés sur Facebook… Cependant, d’une durée de quelques dizaines de secondes par partie, le jeu saura nous accompagner aux toilettes, ou dans la file d’attente à la Poste… Pour essayer le jeu, rendez-vous à cette adresse (un compte Facebook est nécessaire).

Pokémon Tower Battle is Live! The latest Pokémon stacking sensation is now available worldwide! Share the news with your friends and challenge them to a battle! 🔥 Publiée par Pokémon Tower Battle – Original Pokémon game sur Dimanche 22 décembre 2019