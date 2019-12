Pokémon Masters – Ribambelle de nouveautés présentes et à venir

Juste avant que le réveillon de Noël démarre, Pokémon Masters a distribué ses cadeaux.

Les fêtes de Noël, pour beaucoup, ce sont des moments passés en famille (ou au moins avec des amis), à profiter d’un bon repas, à profiter de cadeaux qui font plus ou moins plaisir et à se raconter des bonnes histoires qui réchauffent le cœur autour de verres pleins de boissons pour activer le foie (à consommer avec modération quand même). Malheureusement, pour d’autres, c’est franchement différent. Qu’elles soient désirées ou non, elles peuvent aussi signifier une solitude plus ou moins agréable passée à jouer aux jeux vidéo/regarder la série The Witcher sur Netflix (non, rien d’autre n’existe) ou à bosser (un peu moins cool, enfin, ça dépend). Si vous êtes de ceux qui peuvent jouer, vous allez peut-être vouloir passer vos pauses aux toilettes avec les monstres de poche de Pokémon Masters.

Effectivement, pour les fêtes de Noël, l’application qui moisit sur vos mobiles propose un certain nombre de nouveautés et de cadeaux qui devrait occuper les joueurs prêts à passer un peu de temps avec les Poké-monstres. Tout d’abord, le jeu accueille à présent (enfin) les équipements. Ces objets peuvent être acquis lors de missions d’entraînement en coopération et apporteront un minimum de variété à vos choix stratégiques en améliorant les statistiques de certains types au profit d’autres. Ces derniers peuvent également être renforcés afin d’être plus puissants.

Plus encore, le soft intègre dorénavant des grilles de bingos apportant un certain nombre de bonus sympathiques. Présentant plusieurs niveaux de difficultés, en débloquer l’intégralité vous permettra de faire le plein d’objets et de gemmes afin d’acquérir et renforcer de nombreuses paires. Si quelques-unes sont juste des grilles figées qui, une fois leurs lots clamés, ne vous apporteront plus rien, la dernière est une grille qui ne vous laisse qu’une semaine pour être remplie avant d’être réinitialisée. Ainsi, chaque semaine, vous aurez la possibilité de choisir les prochains challenges qui vous attendent. Enfin, puisque lorsqu’on aime on ne compte pas, le titre vous offre de vous mesurer à Echo en ce jour spécial pour récupérer 1000 gemmes bonus.

Et après ? Ben disons que vous devriez économiser quelques gemmes puisque Pokémon Masters a indiqué sur Twitter le prochain événement à prendre place. Ce nouvel événement vous permettra de croiser 2 paires “inédites” dans le jeu et vous forcera donc à prendre position dans une lutte qui aurait de quoi déchirer les familles lors du réveillon : qui est le meilleur champion ? Cynthia ou Peter ? Tranchodon ou Dracolosse ? Et pour paver le chemin jusqu’à ce jour, pourquoi pas une nouvelle saison de cadeaux pour accompagner les joueurs jusqu’au compte à rebours de fin d’année ? Effectivement, dès aujourd’hui et jusqu’au 1er janvier, le titre offrira 300 gemmes en cadeau tous les jours. De quoi préparer l’arrivée des 2 paires comme il se doit !

New story event Two Champions is coming soon! Indigo League Champion Lance and Sinnoh League Champion Cynthia have arrived on Pasio, igniting a debate over which Champion is the best. Who do you think is the best Champion?#PokemonMasters pic.twitter.com/22rW0YlddH — Pokémon Masters (@PokemonMasters) December 24, 2019

Voilà, il ne vous reste plus que quelques heures avant le départ d’Echo alors n’oubliez pas de vous connecter pour lui mettre sa douille ! Vous profiterez au moins des 1000 gemmes bonus de Noël ! Et si vous ne l’avez pas essayé, vous pouvez trouver Pokémon Masters sur l’App Store ou le Play Store de Google pour vos appareils iOS et Android.