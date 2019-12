Pokémon GO – Le programme intégral des fêtes 2019

Les fêtes seront tout aussi mouvementées cette année dans Pokémon GO.

L’avantage d’un soft qui évolue en permanence comme c’est le cas des jeux mobiles, c’est qu’on peut s’amuser à faire des événements temporaires. “Merci Captain Obvious et… ?”. Eh bien nous faisons le lien entre Pokémon GO et la période des fêtes de fin d’année et si vous êtes ici, vous le saviez puisque c’est indiqué dès le titre. Effectivement, nous allons vous proposer ici le tour de tout ce qui nous attend dans Pokémon GO jusqu’au compte à rebours de la nouvelle année… voire légèrement au-delà. Oui, une fois encore l’application star de Niantic met les bouchées doubles pour nous servir des fêtes animées, que vous chassiez seul, entre amis, ou en famille. Cette période de liesse couvrira un peu plus d’une semaine, démarrant le mardi 24 décembre à minuit pour se terminer le mercredi 01 janvier à 23h59 (oui, c’est pour ça le “légèrement au-delà”).

Commençons avec le nerf de la guerre : les bébêtes. Sur cette période, les créatures de type Glace seront forcément mises en avant, célébrant le retour de Cadoizo, Stalgamin et autres Marcacrin. Mais ce n’est pas tout et loin de là, puisque c’est aussi l’occasion rêvée de proposer de nouvelles bestioles de la génération fraîchement introduite, voire des formes costumées de créatures déjà connues. Au rang des nouveaux Pokémon, on retrouvera le mignon Polarhume et le franchement moins séduisant Hexagel. Ces derniers introduiront également l’arrivée de, une fois n’est pas coutume, 2 familles de Pokémon costumés. Si forcément l’arbre généalogique de Pikachu répondra présent (portant tous un joli bonnet de laine comme ceux que l’on retrouve dans les téléfilms pourris de TF1 et M6 en cette saison), Cerfrousse aussi aura droit aux honneurs avec un collier à cloches. De quoi presque sentir l’esprit de Noël.

Puisque chaque moment de joie voit l’introduction de nouveaux shinies, cet événement ne fera pas exception. Pour les fêtes, il sera possible de croiser (si vous êtes chanceux) le Cerfrousse de Noël ainsi que Blizzi et son évolution dans leurs coloris alternatifs. Parlant à nouveau du Pokémon Maxi Corne, il pourra également sortir des oeufs 7km tout comme Pichu de Noël, les formes d’Alola de Goupix et de Sabelette.

Période des fêtes oblige, on aura aussi droit à des bonus par milliers. Tout d’abord, chaque jour sur toute la durée de l’événement, vous pourrez ouvrir 2 fois plus de cadeaux qu’à l’accoutumée tout en pouvant en porter le double (20 au lieu de 10). Enfin, Pokémon GO vous offrira chaque jour un incubateur à usage unique. Faites-en bon usage. Mais ce n’est pas tout, comme l’an dernier, des bonus “flash” sur 2 jours couvriront l’intégralité de cette période. Ainsi :

Du 24 décembre à 00h au 25 décembre à 23h59 : Obtenez le double de bonbons à la capture et au transfert ;

Du 26 décembre à 00h au 27 décembre à 23h59 : Les captures vous donneront 2 fois plus de Poussière d’Étoile ;

Du 28 décembre à 00h au 29 décembre à 23h59 : Ce sont les points d’expérience qui seront multipliés par 2 ;

Du 30 décembre à 00h au 1er janvier à 23h59 : La distance nécessaire pour faire éclore les œufs sera divisée par 2.

Ajoutons que le samedi 28 offrira aux joueurs un petit événement dans l’événement. Ce dernier sera majoritairement axé sur les Leurres Glace puisque ces derniers dureront 2h à l’utilisation et en plus de faire apparaître le Pokémon rare Hexagel, permettra aux Evoli d’apprendre Dernier Recours en se changeant en Givrali. Des Regice apparaîtront également dans les Raids 5* et pour mieux en profiter, 2 Pass Raids gratuits seront offerts à qui les prendra en faisant tourner des disques d’arènes.

Vous êtes du genre à varier les plaisirs et vous avez peur de l’overdose de glace ? Mauvaise nouvelle, vous n’aurez pas franchement le choix : seulement 2 micro-événements auront lieu en parallèle de cette période consacrée à Noël et au Nouvel An. Tout d’abord, depuis hier, Terrakium a délaissé les arènes et les Raids 5* pour les céder à Viridium, le dernier du trio de Pokémon inspiré par les mousquetaires. La bestiole Plante/Combat investira d’ailleurs les arènes à échelle globale ce 18/12 entre 18 et 19h. Il sera présent jusqu’au 7 janvier. Enfin, ce week-end, du 22 au 23 décembre, Ho-Oh et Lugia feront une descente dans les arènes près de chez vous. Ils seront, bien entendu, disponibles dans leurs couleurs secondaires.

Voila, on ne vous a pas menti, Pokémon GO a mis le paquet pour les fêtes et nous rappelons que l’application ne compte pas lâcher la pression l’année prochaine. Alors, excité de passer les fêtes avec vos Pokémon préférés ? Et si vous ne deviez en choisir qu’un, lequel serait-il ?