Pokémon GO – La 1ère Journée de la Communauté de 2020 datée

Pokémon GO commence bien l’année 2020.

La décennie 2010 arrive à son terme, il est temps de tirer des leçons de tout ce qu’elle nous a apporté. Et il faut le dire, en 10 ans, du changement, il y en a eu. Peut-être que le plus grand bouleversement se trouve dans le contenu de nos poches et sacs avec l’arrivée massive des smartphones dans nos vies qui ont, non seulement changé notre maniere de consommer du divertissement (et de la publicité) mais également modifié la manière dont de nombreux joueurs… jouent. Forcément, notre paysage a donc évolué pour refléter ces changements et ce même dans le marché du jeu vidéo, l’exemple flagrant étant l’essor du marché mobile, ce dernier grignotant chaque année des parts au gaming dit “traditionnel”. Pokémon GO dans tout ça ? On y vient. Oui, l’application de Niantic est définitivement une des grandes gagnantes de ce changement. Si on ne donnait pas cher de sa peau après son lancement, c’était sans compter sur la popularité des bestioles de Game Freak mais surtout sur la réactivité de son éditeur qui a su rapidement remplir le calendrier avec de nombreux événements pour garder les joueurs connectés et reconquérir grâce au bouche à oreille les anciens et les curieux. Parmi ceux-ci, on évoquera notamment les Journées de la Communauté dont le succès se fait grandissant, édition après édition.

Pour 2020, Niantic ne compte pas s’arrêter là et le prouve en annonçant la date de la prochaine édition. La prochaine Journée de la Communauté aura lieu le 12 janvier de 11h à 14h, où que vous soyez sur la surface du globe. Le Pokémon concerné n’a cependant pas été évoqué, l’éditeur préférant laisser libre court à votre imagination.

La première Journée de la Communauté de cette nouvelle décennie, c’est le dimanche 12 janvier dans Pokémon GO. Nous actualiserons cet article dès que de plus amples détails tomberont.