Pokémon GO – Une aventure plus fun entre copains

Pokémon GO a pris une mise à jour permettant d’améliorer la fonction du Copain Pokemon.

Étant des animaux sociaux, nous sommes probablement tous d’accord pour dire que l’amitié tient un rôle prépondérant dans nos vies. Si certains nous suivent depuis notre plus tendre enfance et d’autres nous ont rencontré sur le chemin qui nous a mené au “nous” d’aujourd’hui, nos amis ont tous une importance capitale dans notre quotidien. Bref, si une fonction nous permettait déjà de nous promener dans Pokémon GO avec un copain choisi parmi les 5 générations de bestioles disponibles, l’application signée par Niantic l’a largement été revue afin d’offrir plus de possibilités en terme de gameplay à cette option plutôt minimaliste.

Effectivement, depuis le courant de la semaine dernière, Pokémon GO nous offre enfin de vivre une réelle aventure avec nos amis Poké-monstres. Dans les faits, le système a été intégralement repensé afin de vous permettre de vous lier plus sincèrement avec une créature en particulier. Il ressemble d’ailleurs énormément à celui déjà mis en place pour les amitiés entre joueurs. En remplissant un certain nombre d’objectifs quotidiennement, vous pourrez monter des niveaux d’amitié avec votre bébêtes afin de gagner divers bonus tel que la réduction de la distance nécessaire pour obtenir des bonbons, des bonus de CP ou même une aide plus ou moins active lors de vos sessions de chasse (aide à la capture). Mieux encore, comme dans Pokémon Heartgold et Soulsilver, vos compagnons apparaîtront enfin à vos côtés sur la map ! Une option qui devrait satisfaire les joueurs ayant au moins atteint le niveau 2.

Bien entendu, pour tout cela il faudra, comme nous le signalions précédemment, remplir un certain nombre d’objectifs quotidiens (tel que jouer avec votre monstre ou prendre des photos de lui) mais également et surtout le nourrir de baies ou de poffins, objets nouvellement introduit et rendu disponible par le biais de la boutique in-app pour la modique somme de 100 pièces soit environ 1€ réel (après tout, il faut ce qu’il faut pour faire cracher aux joueurs japonais le dur fruit de leur labeur).

What happens when a Trainer and her buddy are polar opposites? #PokemonGOBuddy pic.twitter.com/gPHtbKyYB5 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) December 22, 2019

Bref, Pokémon GO avec des vrais amis, c’est désormais possible. N’hésitez pas a donner aux vôtres une baie de notre part.