Persona 5 Scramble – Le casting devient royal avec Queen

Atlus présente un peu plus le casting de Persona 5 Scramble avec un trailer consacré à Makoto Niijima alias Queen.

La date de sortie japonaise de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers approche à grands pas et le ballet éternel des trailers présentant les personnages et leurs talents se poursuit inlassablement. Après nous avoir introduit Fox et Panther au cours des semaines passées, Atlus dévoile une bande-annonce inédite offrant la lumières des projecteurs à Miss President.

Effectivement, c’est au tour de Queen de nous présenter sa palette de coups aujourd’hui et elle n’y va pas de main morte. Symphonie de coups de poing, de pieds, de tirs de revolver et d’acrobaties en moto vous attendent avec la jeune lycéenne si vous choisissez de jouer avec elle. Elle ne rechignera pas non plus à utiliser ses capacités spéciales appartenant à l’arbre des sorts nucléaires et comme l’ont fait tout ses compagnons précédemment, elle nous offre un aperçu de son overdrive, un talent nettoyant l’écran de la vermine qui y traîne et qui ne manque pas de panache.

Pour rappel (une fois encore), Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est un croisement entre un musou et le dernier volet de la série Persona. Il se déroule dans un autre Tokyo (une sorte de dimension parallèle) et nous offre de nous battre à nouveau aux côtés de son casting de jeunes étudiants plein de charme. Si peu de détails sur l’histoire n’ont alors filtré (même si nous savons que ces nouvelles péripéties prennent place peu après les premières aventures de nos héros), difficile de savoir si le soft s’appuiera sur la découverte de nouveaux domaines, influançant un quelconque scénario, ou s’il s’agira d’un périple dans un Tokyo fusionné avec le Memento.

C’est tout pour aujourd’hui. Il ne nous reste plus qu’à vous demander si vous allez céder et laisser les Phantom Thieves voler vos cœurs quand le titre sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. Enfin, ce sera probablement plus simple quand nous aurons une date puisque, pour le moment, le titre n’est daté qu’au Japon et c’est pour le 20 février. Il sortira d’ailleurs également avec une très sympa édition collector que vous pouvez vous offrir si la langue japonaise ne vous fait pas peur.