Un Pass Ultimate pour FUT sur FIFA 20

EA semble vouloir inclure un système payant pour FIFA 20 appelé Pass Ultimate.

EA semble décidément être bien plus créatif pour trouver des moyens de faire passer les joueurs par la case porte-monnaie que pour proposer de vraies améliorations à sa simulation de football phare, en rejoignant la tendance des abonnements mensuels pour avoir quelques avantages dans l’Ultimate Team de FIFA 20, ce qui en aucun cas ne doit fausser le jeu en faveur des utilisateurs qui passent par la boîte à la poursuite de ceux qui ne sont pas prêts à acheter ce Pass Ultimate.

L’info nous vient tout droit des médias espagnols (AreaJugones) et, pour l’instant, il s’agirait d’une erreur de publication d’EA Espagne, possiblement due au “Dia de los Innocentes”, sorte de poisson d’Avril local. Nous vous informerons donc dans les prochains jours si l’annonce surprise d’EA n’est que factice, ou s’il y a bien quelque chose derrière.

Pour ce qui est du prix, ce Pass Ultimate ne coûterait que 4,95€, et l’on peut supposer que le prix sera le même peu importe où vous serez sur le globe.

Les améliorations incluses dans Ultimate Pass sont :

Un pack “Joueurs Or Premium” chaque semaine, ces packs comprennent douze joueurs Or dont 3 rares.

Liste de transfert illimité.

10% de réduction sur les Points FIFA.

+50% de récompenses supplémentaires pour Division Rivals, champions FUT et pour les Clash d’Équipes.

Double probabilité d’avoir les “meilleurs” joueurs dans un paquet d’enveloppes.

Comme nous l’avons déjà mentionné, c’est une blague pour le poisson d’avril en Espagne. Joyeuses fêtes !

Il est aussi bon de savoir que FIFA 20, malgré des critiques loin d’être dithyrambiques, se classe dans le top des ventes sur les principales consoles du marché. Et si vous souhaitez vous le procurer, il est disponible sur Switch, Xbox One, PC, et sur PS4 (avec en ce moment une belle réduction sur le prix, due à l’arrivée de la mi-saison).