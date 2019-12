Nioh 2 nous présente ses personnages en images

Nioh 2 rejoint le cercle peu fermé des titres à avoir en 2020.

Après un cru 2019 des plus riches en termes de jeux vidéo, le millésime 2020 devrait avoir un line-up tout aussi remarquable à nous offrir. Cyberpunk 2077, Resident Evil 3 Remake, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2… Et tout cela nous prouve une chose, c’est que l’industrie du jeu vidéo se prépare à un véritable feu d’artifice en guise de baroud d’honneur pour la huitième génération de consoles, et in fine, à nous mettre dans les meilleures dispositions pour la nouvelle ère, bien que nous n’ayons que très très peu d’informations sur les jeux à venir sur les PlayStation 5 et Xbox Series X (sauf peut-être Hellblade 2). Ainsi, Nioh 2, la suite du titre de Team Ninja et Koei Tecmo, rejoint le cercle pas si fermé des jeux les plus attendus de l’année à venir, et c’est pourquoi chaque nouvelle démonstration de contenu est utile pour agrémenter l’attente de sa disponibilité, sachant que l’une des dernières apparitions/nouvelles du jeu date du TGS de cette année.

En tout cas, le duo de studios a décidé de ne pas lésiner sur la diffusion de leur proposition et, par conséquent, peu de temps après avoir reçu un nouveau trailer, nous pouvons maintenant profiter de la façon dont l’aventure se présentera à travers une galerie d’images qui ravira la communauté de fans. Nous avons notamment l’occasion de voir certains des personnages qui feront une apparition au cours du voyage – comme Makara Naotaka, Hattori Hanzou et Honda Tadakatsu – ainsi que la cinématique d’Anekawa, où a eu lieu la scène de gameplay mise en avant précédemment.

Nioh 2, rappelons-le, sortira sur PlayStation 4 le 13 mars 2020. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, nous vous laissons avec le trailer de gameplay qui accompagnait l’annonce de sa date de sortie ou à vous jeter sur notre preview qui annonce que du bon pour cette suite attendue.