My Hero One’s Justice 2 – Date de sortie et collector

Le retour tant attendu de My Hero One’s Justice.

Dans le premier opus de ce versus fighting dédié majoritairement aux fans du manga, le jeune Izuku, protagoniste du jeu, souhaite intégrer une école dédiée au super-héros Yuei. Bien évidemment, entre son souhait et la réalité, beaucoup de péripéties vont l’amener à faire face à des élèves plus coriaces que lui. Le jeu, dans une ambiance de gameplay d’un Naruto-like, reprend des phases scénarisées avec un mode histoire, mais également et surtout un mode versus en 2c2 avec des modes plutôt sympas en multijoueur qui seront aussi réitérés dans son successeur. Alors, chauffez bien vos manettes pour My Hero One’s Justice 2 ! L’on vous invite également à consulter notre test du premier opus pour bien vous imprégner de l’ambiance des combats.

En plus d’une date de sortie dévoilée – mars 2020 –, une édition collector de My Hero One’s Justice 2 entre en lice avec la version physique ainsi que son steelbook du jeu et surtout avec la pièce maîtresse de ce bundle : une figurine Deku de 20 cm lumineuse. Le steelbook, quant à lui, représente l’équipe de Deku, Lemillion, Tomura Shigaraki et Overhaul. Un autre personnage s’ajoutera pour les joueurs ayant précommandé le jeu : ils obtiendront Nomu en tant que personnage jouable et débloqueront également deux autres combattants avec un accès anticipé. Il faudra néanmoins encore patienter pour savoir lesquels… C’est bien beau pour le moment, mais son prix n’a pas encore été dévoilé. En attendant, l’on peut profiter d’une courte bande-annonce du jeu avec la mise en scène des nouveaux personnages déjà présents dans l’anime.

My Hero One’s Justice 2 sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One au Japon le 12 mars 2020 et verra le jour le lendemain, le 13 mars 2020 pour nous, Occidentaux.