Megaton Musashi – Un action RPG cross-media qui veut peser !

Le projet de Level-5 et Jump prend forme.

Annoncé depuis maintenant plus d’un an, Megaton Musashi est un gros projet mêlant jeux vidéo, mangas, animes et jouets avec à la barre Level-5, Shueisha (l’éditeur du Weekly Shonen Jump, entre autres) et Bandai. Lors de l’événement Jump Festa 2020, annonçant les projets autour des licences Jump, un premier trailer révélant du gameplay a été publié.

Megaton Musashi raconte une histoire à la Pacific Rim (d’ailleurs, le design de Megaton Musashi, le robot principal de la licence, n’est pas sans rappeler celui de Gipsy Danger) : face à une invasion d’extra-terrestres monstrueux, les Dracters, l’humanité tente de résister grâce à une arme en forme de dernier espoir, un mecha de plus de 50 mètres, Megaton Musashi.

Une histoire classique de mecha, que Pacific Rim lui-même empruntait au folklore du japon contemporain (les créations de Nagai Go en tête). Ici, l’histoire des robots de combats sera doublée par des intrigues de cour d’école, à la façon Yo-Kai Watch (autre licence de Level-5), pour plaire au jeune public. Le nom du robot, lui, Musashi, fait référence à l’une des plus grande figure de la culture japonaise, Miyamoto Musashi, philosophe, calligraphe, aventurier, et surtout grand maître du sabre, dont les aventures sont romancées dans les deux tomes cultes d’Eiji Yoshikawa “La Pierre et le Sabre” et “La Parfaite Lumière”.

Pour en revenir à nos mechas et à Megaton Musashi, il s’agira d’un action RPG en coopération, où les robots devront profiter de leurs spécificités pour vaincre des aliens toujours plus imposants. Chaque robot endossera l’un des rôles classiques du genre : combattant au corps à corps, attaquant à distance, soigneur… On pense beaucoup à un Monster Hunter qu’on aurait croisé avec Getter Robo Go !

Alors qu’une démo Switch était déjà bel et bien jouable lors de l’événement Jump Fest, le jeu n’a pas encore de date de sortie. On sait cependant qu’il est prévu sur Switch, donc, mais aussi PlayStation 4, et sur mobiles iOS et Android. Comme Yo-Kai Watch, le jeu sera accompagné d’une série animée, de mangas et de jouets… Sera-t-il jouable en solo ? (probablement) Supportera-t-il le multi en cross-play ? (c’est moins sûr) Il faudra patienter encore un peu pour avoir réponse à ces questions…