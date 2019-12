Luigi’s Mansion 3 – Son premier pack DLC sort de l’ombre

Luigi’s Mansion 3 va bientôt accueillir son premier lot de contenu additionnel.

Il y a maintenant quelques mois, alors que Nintendo faisait encore la communication autour de la sortie de Luigi’s Mansion 3 (sorti en Halloween dernier, fantomes obligent), il avait annoncé que le titre accueillerait du contenu additionnel pour ses différents modes multijoueur. Et depuis, c’est à peu près tout ce qu’on a eu a se mettre sous la dent sur le sujet. C’est désormais du passé puisque l’éditeur a repris la parole pour délivrer les détails du premier lot de DLC avec une date d’arrivée. La nouvelle, Big N l’a diffusée directement auprès de la presse et offre un vague aperçu de ce qui nous attend dans ce contenu additionnel. Tout d’abord, trois mini-jeux viendront étoffer la gamme déjà existante d’expérience dans la Tour Hantée. Dieu merci (#sarcasme), ce contenu additionnel offrira également au petit frère de l’illustre plombier rouge des costumes supplémentaires comme une tenue de chevalier. Oui, du contenu cosmétique. Alors, heureux ? Nous, non.

Ce premier lot sera disponible d’ici le 30 avril 2020 au tarif de 9.99 euros et emboîte le pas à un deuxième lot qui devrait débouler au cours du mois de juillet. Il introduira à son tour du contenu supplémentaire pour les 2 modes en ligne cette fois tel que d’autres mini-jeux, costumes et décors pour varier les plaisirs. Fait notable : la somme à débourser compte pour les 2 lots et pour vous remercier de vous saisir de l’offre, Nintendo vous offrira une nouvelle lampe-torche à utiliser dans le jeu, la lampe-torche type-P qui affiche le visage de l’Ectochien, heureusement c’est gratuit, enfin, faut payer mais c’est gratuit. On se comprend non ? Bref, vous avez, comme nous, réellement apprécié votre voyage dans Luigi’s Mansion 3 ? Vous pouvez d’ores et déjà préacheter le pack de contenu de DLC qui étoffera au fil de l’année 2020 les expériences que vous pouvez vivre dans les modes en ligne de ce bon jeu pour à peine moins de 10 euros.