Les gros jeux Switch à venir pour 2020

Voici notre liste des jeux principaux à venir sur l’année 2020 pour la Nintendo Switch.

L’année 2019 tire sa révérence après avoir allègrement profité à la Nintendo Switch, qui est la console la plus vendue de cette année, jouant des coudes avec la PS4 de Sony. C’est la première fois depuis la Wii que Nintendo peut se targuer de cartonner autant sur le marché de la console de salon, surtout lorsque l’on remet la concurrence féroce du marché dans le contexte. Toujours est-il que l’heure est pour nous au dressage de listes de jeux 2020 que la Switch aura probablement sur son catalogue et sur lesquels vous devriez garder un œil. Vous avez votre chocolat chaud, et votre cookie fait-maison en main ? Parfait, alors, c’est parti (ne vous étouffez pas svp).

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Nintendo, saint patron de la licence culte, a retourné l’univers du jeu vidéo lorsqu’il a offert au monde une master claque de l’open world avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cet épisode, mettant en scène un Link ayant bien trop hiberné dans un royaume d’Hyrule post maxi-déclin, a su se placer immédiatement dans le top des jeux jamais pondus par Big N. Et afin de prouver que les développeurs en avaient encore dans l’ocarina, ils ont récemment lâché un premier trailer pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 durant l’E3 2019, qui a servi à communiquer aux fans que le royaume renouvelé d’Hyrule a encore beaucoup d’histoires à raconter.

Bien que la surprise et l’impact du prochain épisode ne soient pas forcément renouvelés, il se peut que l’on assiste à une nouvelle leçon de game design. D’ailleurs, la dernière fois que deux Zelda sont sortis sur la même console de salon date de l’époque N64, avec le duo légendaire Ocarina of Time, et Majora’s Mask. Et bien que le premier fût déjà à l’époque un sacré aller-retour avec la chevalière de papa en plein visage, le deuxième a su surprendre à nouveau son monde, non pas par la technique, mais par la trame, et le fond, sans doute l’un des plus sombres jamais portés par un Zelda, ou même par un jeu estampillé Nintendo.

Pour ce qui est de la sortie, les rumeurs sur les réseaux sociaux l’annoncent avec insistance pour fin 2020.

Metroid Prime 4



Après les classiques The Legend of Zelda, Mario, Smash Bros., la saga Metroid reste l’une des dernières grosses cartouches que Nintendo n’a pas encore tirées. Et si le début de développement tardif (janvier 2019) ne laisse que peu de place à l’espoir d’une sortie prochaine, et la Switch souhaitant conserver sa forme actuelle, il lui faudra continuer d’inonder le marché de sorties made in Big N. Et bien qu’Animal Crossing et Breath of the Wild 2 aient été annoncés/potentiellement annoncés pour l’année à venir, un renfort de marque ne serait pas de trop, afin de garder la hype level au plus haut.

De plus, la Fnac l’a pour l’instant placé en vente pour décembre 2020, ce qui est peut-être un signe.

Animal Crossing: New Horizons

Reposons un peu les pieds sur terre, et attelons-nous maintenant à une sortie 100% certifiée pour ce début d’année à venir. Animal Crossing: New Horizons est sans nul doute la première grande sortie de jeu Switch pour 2020 (en tout cas, du premier trimestre). En effet, c’est le seul jeu de cette liste qui a une date de sortie officielle.

Lorsque Animal Crossing: New Horizons sera mis en vente le 20 mars 2020, Nintendo aura la difficile tâche de réévaluer les vertus de l’une de ses franchises les plus établies afin de plaire aux joueurs les plus conservateurs, sans pour autant laisser les nouveautés et les intentions novatrices en cours de route afin d’attirer de nouveaux utilisateurs et de trouver la bonne recette pour que le jeu prenne suffisamment de distance par rapport à ses prédécesseurs, tout en faisant face à sa version free to play sur mobile, une première pour Nintendo dans ce sens.

Bayonetta 3

2020 pourrait être l’année de Bayonetta 3 (comme chaque année…). Après avoir montré au monde entier pour la première fois au gala des Game Awards 2017 un trailer qui nous a laissés plus d’inquiétudes que de certitudes, nous sommes toujours réduits à nous demander où est la fameuse sorcière la plus sexy du JV. La réponse est venue récemment d’un PlatinumGames se voulant rassurant en annonçant que le développement du troisième volet de la franchise se déroule bien et qu’il n’y a aucune raison d’avoir peur.

C’est donc avec une certitude sereine que nous pouvons affirmer que si Nintendo et PlatinumGames prennent leur temps, c’est parce qu’ils veulent trouver un produit incapable de décevoir et de faire pâle figure face à la classe de ses préquelles. Et nous ne nous référons pas seulement au style qui caractérise leurs grandes doses d’action et l’enchaînement constant des combos, mais aussi à l’époque dans laquelle cette sortie s’inscrira. En effet, le public de 2020 n’est pas en attente des mêmes surprises que celui de 2017. Ainsi, on ne garantit pas le jeu pour l’année à venir, mais il y a fort à parier que nous aurons un teaser détonnant très prochainement !

Si les deux autres consoles concurrentes de Nintendo que sont les PS4 et Xbox One arrivent en fin de vie, ce n’est pas le cas de la Switch, qui se retrouve dans la fleur de l’âge, bien assise sur son fauteuil de leader. Toutefois, la fin d’année sera coriace pour la console hybride, et nous ne serions pas surpris de voir un nouveau jeu inédit de classe mondiale débarquer en catimini. En tout cas, les paris sont pris pour les jeux 2020 sur Switch !