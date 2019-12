Inazuma Eleven: Heroes’ Great Road prend toujours plus de retard

Inazuma Eleven: Heroes’ Great Road serait décalé pour la quatrième fois.

Décidément, les temps semblent bien durs pour Level-5. Après l’ivresse des succès enchaînés de Ni no Kuni (en partenariat avec les studios Ghibli), de Yo-Kai Watch (dont la réussite est réellement incontestable de ce côté du globe) et d’Inazuma Eleven, il semblerait bien que le dégrisement ne se fasse pas sans heurt. Effectivement, ça fait maintenant quelque temps qu’on peut observer de nombreux couacs de la part du studio qui, visiblement, vit très mal la transition depuis l’ère DS/3DS. Après un semi-échec pour Yo-Kai Watch 4 (qui malgré des critiques positives, notamment de la part de Famitsu, n’est resté au sommet des charts qu’une semaine avant de s’y faire déboulonner par la version “do-it-yourself” de notre plombier), Inazuma Eleven: Heroes’ Great Road pourrait bien être le dernier problème du studio.

À ce niveau-là, on ne doit pas être trop loin de pouvoir l’appeler une arlésienne. Annoncé il y a 3 ans pour une sortie initiale calée en 2018, nous sommes maintenant fin 2019 et le titre est toujours aux abonnés absents. Pire encore, il semblerait bien qu’il soit décalé pour une quatrième fois et ce, dans la discrétion la plus totale puisque le site officiel du soft, qui annonçait encore récemment une fenêtre de sortie pour le printemps de l’année à venir au Japon, n’indique à présent plus qu’un vague “2020”. Alors attention ! Ne nous faites pas dire ce que nous avons pas (encore) dit. Level-5 est plutôt un habitué des annonces de report et Yo-Kai Watch 4, qui a eu lui aussi droit au traitement, ne s’en est pas plus mal porté (tant la qualité était au rendez-vous). Cependant, décaler en catimini une date de sortie alors que le dernier décalage en date était déjà pour “améliorer l’expérience globale”, eh bien reconnaissons que ça sent un peu le sapin (c’est de saison).

Inazuma Eleven: Heroes’ Great Road sortira-t-il un jour sur PlayStation 4, Nintendo Switch et appareils iOS et Android ? On finira bien par le savoir. En attendant, le jeu est toujours daté pour 2020. Maintenant, question ! Il y a quelques mois, nous écrivions un dossier sur “et si le succès de Game Freak était un coup de chance” et nous avons l’impression que la question peut être posée pour Level-5. Nous attendons vos avis ci-dessous.