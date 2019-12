Guide stratégique Pokémon – Des bébés bricolés pour le combat

Vous allez découvrir ici la deuxième partie de notre guide “définitif” sur l’élevage de Pokémon, ce dernier se focalisant uniquement sur la reproduction stratégique et les objets nécessaires pour obtenir les plus beaux bébés. Il est, dans la mesure de votre patience, compatible avec notre guide sur les Pokémon shiny (en tout cas, si tant est que vous cherchiez à obtenir des bébés shiny avec la Méthode Masuda) et nous vous invitons donc à cliquer sur le lien présent plus bas dans ce guide qui vous mènera à lui.

Notez également que ce dossier n’est toujours pas sur les Groupes Œufs, dossier qui complétera probablement notre série pour se créer l’équipe parfaite dans Pokémon Épée et Bouclier (même s’il peut s’accorder avec nombre de jeux Pokémon, si les objets évoqués plus bas apparaissent dans le jeu).

La reproduction dans Pokémon, ça ne date pas d’hier et même loin de là. Les joueurs qui ont découvert les versions Argent/Or/Cristal à l’heure de leur sortie en 2001 (ou sur l’eShop de la 3DS) peuvent confirmer, voilà un bon moment qu’on peut utiliser cette tactique.

À l’époque déjà, cette option inédite (au moins pour cette série balbutiante) permettait de croiser des Pokémon différents afin de s’amuser à découvrir comment donner d’étranges capacités d’une bestiole à une autre. Pour que ce miracle de la nature permettant à un Rhinocorne de pouvoir utiliser Lance-Flamme ait lieu, il suffisait simplement de confier deux Pokémon compatibles et de sexe différent à la vieille dame de la pension située au sud de Doublonville jusqu’à découvrir le message “on ne sait pas comment, mais ils ont eu un œuf”… Et voilà, Ian Malcolm le disait en 93 dans le Spielberg que nous ne citerons pas : “la vie… hmmm… trouve toujours un chemin.”

Bien entendu, puisque dans cette série, soit une idée évolue, soit elle s’éteint, il a fallu que cette dernière se développe. Au fil du temps (et pour être sûr que les joueurs l’utilisent), Game Freak a travaillé de sorte que cette option devienne obligatoire pour compléter le Pokédex et afin de permettre aux gamers de tout âge de prendre connaissance de toutes les possibilités qu’apporte cette feature. Résultats ? Plus de bébés, des légendaires spéciaux donnant naissance à d’autres légendes que l’on ne peut obtenir différemment pour ne citer que celles-ci, mais c’est loin d’être tout. Bien au contraire, même…

Parce qu’aujourd’hui, elle a deux applications principales qui, à elles seules, illustrent deux formes de joueurs. Bien entendu, on pensera en premier lieu aux collectionneurs, ces éleveurs qui ne cherchent qu’à obtenir des bestioles chromatiques, attirés par les robes aux couleurs criardes et brillantes à chaque apparition (bref, des gens qui se servent de la méthode Masuda que nous avions évoquée dans notre guide sur les Pokémon chromatiques), mais il y a une autre catégorie : les stratèges, ces obsédés du combat technique.

Pour ces derniers, les enjeux sont tout autres, mais peuvent être résumés en trois axes principaux : le contrôle de la nature, les capacités obtenues par reproduction (et pour ceci, nous vous inviterons à vous tourner vers des sites spécialisés puisque, honnêtement, tout réécrire… ouais, non merci) et enfin, les IV.

“Yves ? C’est qui ça ?” Pour rapidement expliquer de quoi il retourne, revenons à la base. Chaque Pokémon, quel qu’il soit, est une bestiole qui dispose d’un certain nombre de capacités et de statistiques propres. Cependant, des facteurs affectent ces dernières et réduisent ou améliorent l’affinité d’une créature avec telle ou telle statistique.

On en distingue deux : les talents (qui augmentent l’affinité d’un Poké-monstre avec une statistique, mais en réduisent une autre : la nature “Mauvais” augmente de 10% l’attaque et réduit d’autant la défense spéciale par exemple) et les EV (“Effort Value” en anglais, des points répartis par les combats menés contre différentes bébêtes : affronter un Machoc donne un EV en attaque par exemple). Seulement, la reproduction ne permet pas de contrôler les EV puisque ces dernières s’obtiennent en combat. En revanche, elle a un effet sur une catégorie secrète de points statistiques : les IV (ou “valeurs individuelles” si on traduit de l’anglais), des valeurs propres à chaque monstre et qui peuvent être transmises d’un Pokémon à sa progéniture. C’est de cette méthode que profitent les éleveurs, et on va tenter de la décortiquer pour vous ici.

Métamorph dans Sex Machine 2 : le retour

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles et les appliquer au plus grand nombre de Poké-monstres possibles (dans le cas où vous souhaitez monter une équipe de zéro), il ne faudra pas chercher plus loin que le dieu de la reproduction dans Pokémon : Métamorph. Attends ! Encore ? Eh oui, si nous avions évoqué l’importance d’avoir un Métamorph étranger pour obtenir des bestioles shiny dans notre premier guide, ici, les règles sont vaguement différentes.

Effectivement, inutile de harceler les joueurs américains et japonais qui, au final, ne vous donneront que le premier qu’ils ont trouvé et qui sera probablement pourri (en termes d’IV, bien entendu). Au contraire, vous pourrez prendre le temps de vous focaliser sur le fait de trouver le meilleur possible dans votre cartouche.

Pour le trouver (même si c’est probablement déjà fait), deux options s’offrent à vous. Tout d’abord, dans les herbes. Bon, on ne va pas se mentir, vous venez de lancer le jeu et vous cherchez des Métamorph ? Vous allez devoir arriver vers la fin du jeu pour trouver le vôtre. Une fois la dernière amélioration pour la bicyclette obtenue (celle qui vous permet de rouler sur l’eau), vous devez vous rendre au Lac Ouragan, une zone où des Pokémon très puissants vous attendent ainsi que des petits blobs roses.

Si leur manifestation ne dépend pas de la météo, ils restent cependant assez rares avec un taux d’apparition inférieur à 5%. Ne cherchez pas dans les touffes d’herbes qui se trémoussent, attendez simplement d’entendre son cri en évitant les Dimoret, Arcanin et autres Pokémon agressifs, et vous devriez en trouver un rapidement. L’autre option consiste à faire apparaître l’une de ces créatures dans les batailles de Raids. Juste au nord de la pension, dans les Terres Sauvages, se trouve une petite enclave. Si vous jetez un Morceau de Vœu dedans, vous aurez des chances de voir apparaître un Métamorph dont les IV sont naturellement meilleurs (tout simplement parce qu’il est un boss de Raid). N’hésitez pas à vous munir de copains pour le faire afin de ne pas laisser le combat au hasard, et ce n’est qu’une question de temps avant de trouver votre blob ultime.

Enfin, si vous tenez vraiment à avoir des Pokémon étrangers, vous pouvez toujours échanger un Métamorph sur le canal d’échange “4448”. Vous obtiendrez toujours un Métamorph en retour, mais il ne faudra pas être trop regardant sur ses IV et ça rendra forcément votre quête du Pokémon parfait plus délicate…

Enfin, si vous vous moquez du temps et en avez plein sur les bras (ou si vous ne cherchez qu’à élever une sorte de bestiole), il reste l’option des Groupes Œufs. Chaque créature appartient à un groupe précis de monstres avec lesquels se reproduire. Deux monstres issus d’un même groupe pourront donc donner un œuf alors que deux Pokémon issus d’un groupe différent ne donneront rien une fois laissés à la pension. Par exemple, reproduire Pikachu (groupes Terrestre et Féerique) avec un Exagide (groupe Minéral) ne vous donnera rien. En revanche, vous pourrez accoupler la souris avec Balignon (Féerique et Végétal) ou même avec Rhinastoc (Terrestre et Monstrueux), et si le Pikachu est femelle, vous obtiendrez un joli Pichu.

C’est pas beau la nature ? Si faire des recherches vous gonfle et que vous déposez les couples à l’aveugle à la pension, simplement “demandez des nouvelles” à l’hôte et selon ce qu’il dit, eh bien vous serez fixé (illustrations ci-dessous). Pour plus de détails sur les différents groupes, nous vous invitons à vous tourner vers Poképédia ou cet article de Millenium.

L’inventaire du parfait Pokémaniac généticien

Ça y est, on va enfin parler de votre trousse à outils. Puisque notre but ici est de transférer vers votre progéniture voulue le talent ultime (selon vos besoins stratégiques), les capacités et les IV, il va vous falloir un certain nombre d’objets que nous allons détailler ci-dessous. Si pour les capacités vous n’avez rien de spécial à faire (à part les enseigner aux parents), le reste n’est pas anodin.

Effectivement, comme quand vous cherchez à obtenir des Pokémon spéciaux (comme Goinfrex), certains objets peuvent être attachés à vos Pokémon avant leur mise en pension afin d’influencer certains types de résultats sur les bébés à venir. Si vous pouvez utiliser tous les objets Pouvoir (Bracelet Pouvoir par exemple) pour transférer un des IV des parents systématiquement vers la progéniture, préférez utiliser le Nœud Destin qui transmet 5 IV des parents vers l’œuf et laisse le dernier au hasard. Cet objet indispensable peut être acquis dès que vous pourrez participer à la Tour de Combat puisqu’il vous faut des PC pour l’acheter (10 PC dans le centre Pokémon à Motorby).

L’autre objet indispensable n’est autre que la Pierre Stase. Cet objet, une fois donné au Pokémon reproducteur dont vous souhaitez la nature, est transféré vers les bébés. Comme ça, pas de surprise. Elle est trouvable par terre dans la ville où se trouve la première arène. Ajoutons enfin que si les parents possèdent un talent rare, il y a 60% de chances que le Pokémon dans l’œuf l’ait aussi.

Enfin, listons à présent les derniers objets pour faciliter la production d’œufs et leur éclosion, histoire d’accélérer un peu ce processus chronophage. Tout d’abord, parlons du Charme Ovale. Comme le Charme Chroma, cet objet a un pouvoir passif qui augmente vos chances d’entendre de bonnes nouvelles de la part de l’hôte de la pension. Il vous est offert en récompense par Morimoto à l’hôtel de Ludester à la suite d’un combat après avoir passé la ligue (attention, il a une équipe de bon niveau, prévoyez des Pokémon au moins au niveau 60).

Ensuite, puisque vous ne pouvez vous promener avec une équipe d’œufs, et puisqu’il vous faut par conséquent un Pokémon à vos côtés, privilégiez la présence d’un Pokémon avec le talent Corps Ardent ou Armumagma. Ce dernier réduit considérablement la distance à parcourir pour faire éclore vos œufs et représentera un gain certain de temps afin d’obtenir le Pokémon voulu le plus rapidement possible (d’autant que l’attente peut être très longue). Dans Pokémon Épée ou Bouclier, pensez à la famille de Charbi ou de Funécire qui peuvent en disposer.

Voilà, tout est dit à présent. Il ne nous reste qu’à vous souhaiter bonne chance dans la construction de votre équipe parfaite. N’hésitez pas à donner des conseils supplémentaires, à poser des questions, signaler des manquements (nous ne sommes qu’humains) ou même à partager votre avis ci-dessous. Notez que, même si nous avons évoqué de nombreux éléments de Pokémon Épée et Bouclier, ce guide s’applique également à tous les jeux Pokémon depuis X et Y.