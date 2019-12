Football, Tactics & Glory – Approche décisive vers une sortie consoles

Le jeu de stratégie Football, Tactics & Glory annonce une sortie console en début d’année.

Le foot a beau être un sport populaire, il est loin de couvrir le champ des possibles en terme d’adaptation vidéoludique. Si sur le plan de la gestion pure ou simplement celui de la simulation il a déjà ses fers de lance, les indétrônables Football Manager et FIFA, les autres genres sont plutôt sous-représentés. On pourra toujours remercier Level5 d’avoir fait l’effort de proposer du nouveau avec sa série Inazuma Eleven, ces RPG stratégiques baignant dans un univers animé, ou plus récemment Legendary Eleven pour ressortir le style arcade bien connu des anciens, mais autant le reconnaître, les efforts ne sont plus forcément légion. Donc, dans ce contexte, permettre aux joueurs console de se frotter à Football, Tactics & Glory ne semble pas être une si mauvaise idée.

C’est la conclusion qu’ont dû tirer Toplitz Interactive et Creoteam puisqu’ils sont ravis de nous indiquer que leur jeu de stratégie au tour par tour arrive dès le début de l’année prochaine sur consoles. Effectivement, dès le mois de février (oui, il s’agit plutôt d’une fenêtre de sortie), à vous les joie des tacles et des tirs dans un soft qui ne demande ni les réflexes nécessaires pour briller sur FIFA, ni l’exigence et le pointillisme indispensables à Football Manager et ce, aussi bien dans votre salon sur PlayStation 4 ou Xbox One, que sur la route avec votre Nintendo Switch.

Pour info, Football, Tactics & Glory est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel vous devez mener votre équipe vers la gloire. Pour le faire, il vous faudra bien sûr être malin et travailler vos placements pour profiter des faiblesses des joueurs des équipes adverses mais également entraîner les vôtres, modifier leurs classes et leur apprendre des compétences pour les rendre plus performants. Une riche campagne vous est proposée pour suivre l’ascension de vos joueurs d’une ligue à la suivante jusqu’au Saint Graal tout comme un mode en ligne pour vous opposer à vos amis et leur donner une leçon de stratégie (enfin, ou en prendre une mais nous, on est avec vous).

Voilà, Football, Tactics & Glory, ce serait dès le mois de février sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Une version physique est également prévue et est disponible en précommande chez des revendeurs en ligne (Amazon, …). Enfin, si vous n’êtes pas trop sûr, vous pouvez vous essayer à la version PC, déjà en boutique sur Steam, et qui a le bon goût de vous offrir une version de démonstration. Vous n’avez plus d’excuses.