Fire Emblem Heroes – La Reine Celica entre à son tour dans la légende

Fire Emblem Heroes accueille un nouveau personnage légendaire en la présence de Celica, Reine de Valentia.

À intervalle régulier depuis maintenant quelques temps, Fire Emblem Heroes présente à ses joueurs des versions remaniées de ces héros qui surpassent le commun des mortels. Ces héros sont les héros légendaires, des variantes des combattants mythiques de cet univers qui se sont distingués par leurs hauts faits (ou pas si on compte la récemment ajoutée Peony ou même Eir, la fille de Hel, ayant rejoint le lot au début du livre III). Bref, cette fois-ci, c’est une autre héroïne aux formes nombreuses qui se voit accorder la grâce d’une forme légendaire puisqu’il s’agit de Celica, personnage principal de Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia et reine de son état.

La souveraine aura délaissé les épées (dont elle se sert pourtant si bien comme le prouvait sa forme Brave) au profit des tomes et manipulera en combat un sort exclusif : Seraphim. Vu qu’il n’y a pas vraiment de morts-vivants dans Fire Emblem Heroes (en fait si mais ce n’est pas une classe à proprement parler), le sort aura ici un effet tout autre puisqu’il pourra infliger des dégâts aux adversaires en se basant sur leurs points de résistance. Ainsi, plus la résistance de l’ennemi est élevée et plus forte sera l’attaque. Parce que quand on aime on ne compte pas, le sortilège lui accordera également un bonus de 3 points de vitesse. Mais ce n’est pas tout, loin de là.

Elle disposera également de 3 talents, de quoi combler l’intégralité de ces possibilités. “Hirondelle rapide” (octroyant un bonus de +7 points à l’attaque et à la vitesse si elle initie le combat) occupera le premier emplacement, le 3ème sera lui accordé à “Serment Atq/Vitesse”, un talent inédit qui octroie à la demoiselle un bonus supplémentaire de points d’attaque et de vitesse (+ 5) si elle commence le tour à côté d’un allié. Enfin, le 2ème emplacement, que nous avons décidé de garder pour la fin, est un talent unique destiné à la monarque. “Âme de Zofia” protège Celica de toute tentative de double attaque de la part de ses adversaires et annule tous les talents les garantissant. De plus, si elle possède moins de 75% de ses PV, elle réalisera à coup sûr 2 attaques consécutives si elle initie un combat.

Chaque personnage légendaire ou Brave ne venant jamais seul, un micro-événement sera mis en place et vous permettra, si vous êtes chanceux, de vous emparer entre autres de Ike ou Roy dans leurs formes légendaires, Peony et Eir, les 3 héros de Fire Emblem: Three Houses et bien d’autres. Cet événement se tiendra entre le 25 décembre et le 6 janvier (soit 2 semaines).

Voilà, Celica, Reine de Valentia, c’est dès Noël dans Fire Emblem Heroes. Qui sait ? Peut-être qu’elle sera là pour la bûche !