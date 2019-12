Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered – La caravane victime des grèves

Square Enix annonce que Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered prendra du retard.

Mauvaise nouvelle qui attend les fans de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Si vous attendiez avec une certaine impatience la sortie du remaster de ce jeu sorti sur GameCube en 2003 au Japon (ce qui mettra un petit coup de vieux aux joueurs ayant pris quelques années et probablement quelques rides depuis), vous serez probablement déçu d’apprendre que Square Enix a manqué la fenêtre de sortie initialement prévue pour janvier et la décale à un vague été 2020. C’est par le biais d’un thread sur Twitter que l’éditeur s’est exprimé. Il ne donne pas de réponse claire pour justifier ce report mais indique vouloir offrir aux équipes en charge du développement un peu plus de temps pour fignoler le jeu. Rien de bien original si vous demandez notre avis mais il y a fort à parier que le report (vu qu’il concerne tous les supports) soit lié au mode en ligne.

Pour rappel, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered est juste le portage d’un jeu d’action/aventure dans lequel quatre aventuriers s’associent et parcourent le monde dans une caravane à la recherche de ressources pour leur village. Parmi celles-ci, rien n’est plus indispensable que le Myrrh, une substance étrange dont le pouvoir ressource le fragment de cristal au centre du village et qui éloigne le miasme, une brume attirant des monstres. Sur des prémices connues, le remaster proposera quand même certaines nouveautés. En effet, comme nous l’évoquions plus haut, cet opus revisité disposera d’un mode online modernisé permettant aux joueurs sur PlayStation 4, Nintendo Switch, appareils Android ou iOS de faire équipe ensemble. Les sauvegardes pourront également passer d’un support à l’autre.

Since announcing #FinalFantasy CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, we’ve read so many positive messages filled with encouragement, and all of us on the team would like to thank you for the support you’ve shown us so far. [1/5] pic.twitter.com/lZQ65lQQoi — FINAL FANTASY (@FinalFantasy) December 12, 2019

Voilà, donc si vous attendez toujours Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, il vous faudra patienter au moins jusqu’à l’été 2020 avant de pouvoir plonger sur PlayStation 4, Nintendo Switch et appareils iOS et Android. On vous remet la bande-annonce pour que vous puissiez a nouveau apprécier le charme de ses graphismes (un peu défraîchis) et celui de sa B.O. d’exception.