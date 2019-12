Cloud gaming – Facebook veut aussi sa part du nuage

Un nouveau pas vers l’industrie du jeu

La relation de Facebook avec le jeu vidéo, si elle existe depuis quasiment la naissance du réseau social, a toujours été un peu timide. On se souvient des Farmville et autres mini-jeux de gestion du même genre, qui ont mis au jeu vidéo des publics pas vraiment habitués à la discipline. Les “gros” joueurs trouveront probablement que ce n’est pas vraiment du jeu vidéo cependant…

Puis Facebook a assez rapidement investi dans la réalité virtuelle en rachetant Occulus, qui avait financé ses premiers casques via Kickstarter. On se souvient d’ailleurs de la grogne des backers, qui se sont retrouvés malgré eux à investir dans l’entreprise de Mark Zuckerberg… On n’était pas tout à fait certains de ce que ferait Facebook d’Occulus, Mais toujours est-il qu’aujourd’hui Occulus est l’un des trois gros acteurs du jeu vidéo en VR, aux côtés d’HTC avec Vive et du champion du genre, PlayStation VR. Toujours dans le domaine, Facebook vient d’ailleurs d’acquérir Beat Games, le développeur du seul hit VR à l’heure actuelle, Beat Saber, premier jeu VR à avoir dépassé le million de copies vendues.

Aujourd’hui, les pages Facebook possèdent désormais un onglet gaming (deux, en fait, “vidéos de jeux” et “jeux” tout court) qui renvoie vers un service de streaming (assez confidentiel) ou vers des jeux casual. Mais on imagine que son contenu devrait s’étoffer très prochainement, puisque Facebook Gaming a annoncé avoir acquis PlayGiga, un service de cloud gaming. Loin d’être un poids lourd de l’industrie, PlayGiga est aujourd’hui actif dans le monde “latin” : Italie, Argentine, Chili, et Espagne, et qui comptait se développer à la fois dans d’autres pays d’Europe (Suède, Pays-Bas…) et au Moyen Orient.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c??mment for now. — ?? Facebook Gaming ? (@FacebookGaming) 18 décembre 2019

Facebook n’a pas encore communiqué sur ses plans concernant PlayGiga, ni sur son arrivée sur le marché du cloud gaming, mais après que Google y a sauté à pieds joints, en attendant que Microsoft lance son Xcloud et tandis qu’Amazon arrive dans l’industrie, on n’attend plus que Facebook pour être au complet ! Et quand Stadia promettait au jeu d’être “social” (avec des fonctions de partage ou la possibilité de rejoindre directement des parties en cours…), on se demande si ce n’est pas de Facebook – qui en connait un rayon sur le sujet – que viendront ces fonctionnalités.