La DualShock 5 dévoile enfin tous ses charmes

La DualShock 5 dans la continuité de l’héritage Sony.

Sony et Microsoft travaillent dur pour leur prochaine génération de consoles, cela ne fait aucun doute aujourd’hui. Cependant, grâce à l’équipe de LetsGoDigital, nous pouvons observer sur différents médias les nombreuses possibilités pour l’avenir de la PS5, la nouvelle console de la marque nippone, alors que les informations sur la prochaine étape de la société américaine font étalage de moins de rumeurs. Aujourd’hui, nous mettons donc l’accent sur la DualShock 5.

L’équipe citée plus haut a donc déniché un nouveau brevet récemment approuvé par Sony qui met à jour le modèle DualShock. Il est à noter que le brevet semble être étroitement lié au nouvel accessoire qui sera bientôt disponible sur la DualShock 4, qui permet de fixer de nouveaux boutons arrière auxquels on peut relier une immense variété de fonctions différentes. Ce qui est maintenant présenté comme un complément pourrait ainsi devenir une réalité future de la base d’une manette DualShock 5.

Nous vous laissons donc avec deux images du nouveau brevet, que nous vous expliquons ci-dessous :

On soulignera, de cette façon, que la principale innovation de la manette – soi-disant à travers la DualShock 5 – viendrait de l’ajout de quatre boutons arrière, deux pouvant être légèrement déplacés au gré des utilisateurs et deux autres, statiques. Ces boutons auraient également deux fonctions : d’une part, les boutons statiques seraient un ajout supplémentaire dans le gameplay et auraient également une réactivité dynamique afin de déterminer s’ils sont pressés complètement ou partiellement. D’autre part, et peut-être encore plus intéressant, les boutons de défilement auraient une fonction jamais vue auparavant : régler les poignées du DualShock 5 pour qu’elles s’adaptent à la taille de la main souhaitée.

Ce dernier point signifie que peu importe la taille de nos mains, la DualShock 5 s’adaptera toujours pour le confort du joueur. Il ne fait aucun doute que ce serait un changement de confort bienvenu pour de nombreux utilisateurs, car avec une “taille unique”, il est facile pour certains joueurs de se sentir mal à l’aise avec la manette.

De même, récemment encore, nous discutions de la possibilité que ce nouvel accessoire pour PlayStation 4 ne soit qu’un “essai” pour la manette future de la PS5. Après tout, il est inutile d’offrir aux joueurs des fonctionnalités supplémentaires que vous prévoyez de supprimer lorsque vous passerez à la prochaine génération.