Down to Hell – Avoiner des créatures infernales sur Switch, c’est pour bientôt

Enfer et contre tous dans Down to Hell…

Très raccord avec son titre évocateur, Down to Hell vous propose d’incarner un chevalier en croisade au sein même des enfers, à la recherche d’une mystérieuse jeune femme lui ayant apparemment sauvé la vie par le passé. On s’imagine bien qu’elle a été enlevée par les hordes démoniaques, il faut donc vous attendre à affronter les légions infernales qui ne possèdent guère des tronches de porte-bonheur.

C’est donc épée à la main, mais également par le biais de pouvoirs magiques, que vous allez arpenter les terres désolées en tranchant dans le vif. Les boss-fights semblent revêtir une importance conséquente dans Down to Hell (on nous en promet environ 3 par stage) mais heureusement, vos faits d’armes vous permettront de faire évoluer votre personnage en augmentant ses points de vie, de magie, ainsi que de diminuer le temps de récupération nécessaire à continuer de combattre.

Down to Hell émane d’un petit studio polonais pour lequel il s’agit du premier jeu destiné à une console, leurs activités passées étant quant à elles plutôt dédiées aux PC et mobiles. Il s’agit d’un hack’n slash en scrolling 2D horizontal, qui évoquera sans en dresser la liste complète des titres tels que Hollow Knight ou Dead Cells, deux oeuvres dont vous pourrez consulter nos tests en fin d’article si le coeur vous en dit. Disponible depuis quelques mois sur PC, il débarquera le 23 décembre sur l’eShop de la Switch, à un tarif similaire à celui de la version PC, c’est à dire une dizaine d’euros.