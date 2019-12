Devil May Cry: Pinnacle of Combat – Tout savoir sur le jeu mobile

C’est officiel, Devil May Cry: Pinnacle of Combat débarque sur mobile.

Les fans de la série à succès Devil May Cry auront une option de plus cette année pour profiter de leurs personnages préférés avec Devil May Cry: Pinnacle of Combat. Le jeu vidéo mobile que Yunchang Game prépare pour le marché chinois promet, vidéo à l’appui, de miser sur de l’action frénétique dans un pur style à la Sparda. Le soft, développé sur la base du moteur graphique 3D Unity, serait en toute franchise une petite perle graphique pour mobile, ce qui se confirme d’ailleurs au vu des deux trailers disponibles.

Nous incarnerons par ailleurs une version de Dante jeune, identique à celle proposée pour le troisième volet des aventures du chasseur de démons sorti sur PS2. Armes à feu, épées, et armes dantesques, tout y sera pour tailler du vilain en style SSS avec, il semblerait, l’incorporation des systèmes de capacités (trickster, swordmaster et cie.) propres à la série. Côté casting, quelques têtes de liste se démarquent, tels le frangin Vergil, et cerise sur le gâteau pour les fans, quelques boss iconiques du troisième épisode, comme les deux frères de feu et de glace, qui vous légueront leur fameuse double épée, pour des combos toujours plus fantasques.

La publication complète la vidéo publiée il y a quelques jours, et présente en seulement deux minutes quelques-uns des gestes que Dante pourra utiliser pour vaincre ses ennemis dans cette aventure de hack and slash. Rappelons que ce nouvel opus de la série Capcom pour iOS et Android n’a pas encore confirmé sa présence en Occident. D’ailleurs, si l’on continue sur cette franchise, la semaine dernière, Devil May Cry 5 a été honoré aux Game Awards 2019 en tant que meilleur jeu d’action. En 2020, Devil May Cry: Pinnacle of Combat sera-t-il l’une des meilleures sorties mobiles ?