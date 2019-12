Death Come True – Belle surprise FMV ?

Death Come True, le futur du jeu toutes plateformes ?

L’une des sorties les plus curieuses de ces dernières semaines se nomme Death Come True, un jeu vidéo réalisé et écrit par Kazutaka Kodaka, créateur de la franchise Danganronpa, qui sortira en 2020 sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, iOS et appareils Android. Le jeu sera un FMV, fait assez rare pour être souligné ! D’après les premiers détails que nous avons appris par son éditeur, Izanagi Games, l’histoire se déroulera dans un hôtel où se trouve un certain Makoto Karaki, tueur en série redoutable, recherché par le Japon entier, mais qui a récemment perdu tout souvenir de qui il était. Une des particularités de notre protagoniste est qu’il est capable de sauter dans le temps et de revenir dans le passé. Pendant son périple, nous aurons une véritable intrigue autour de ses pouvoirs, de son identité réelle, dont les réponses seront dévoilées bien entendu en cours de route.

Une autre annonce surprenante est le développement du soft sur différentes plateformes au cours de la prochaine année, et il est évidemment curieux de voir comment seront les versions des multiples supports que souhaitent proposer les développeurs. Une question qui trouve réponse à demi-mot dans les paroles du studio : “Le développement de chaque plateforme est en cours, et il y aura bien entendu des changements en fonction des différentes possibilités offertes par le support utilisé, notre but étant de proposer une expérience concrète, peu importe où vous lancez le jeu”.

Un autre fait notable (en tous cas pour les Japonais) se trouve être dans le protagoniste, qui aura le visage du célèbre acteur nippon Kanata Hongo. D’autre part, Masafumi Takada, talentueux compositeur à qui l’on doit les OST de Killer7 ou de No More Heroes, sera de la partie et apportera tout son savoir-faire au service d’une oeuvre encore bien mystérieuse sur sa forme, mais qui devrait, sans nul doute, se dévoiler dans les semaines ou les mois à venir.