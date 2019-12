Cadence of Hyrule – Surprise rythmée au pays des Hyliens

Cadence of Hyrule offre à ses joueurs une mise à jour gratuite avec du contenu additionnel.

À sa sortie à la mi-juin de cette année que nous terminons, les yeux des fans de The Legend of Zelda et de jeux indépendants étaient tous tournés vers Cadence of Hyrule, le dernier titre de Brace Yourself Games à destination de la Nintendo Switch. En même temps, difficile de ne faire plus excitant que la promesse d’un jeu d’aventure mixant l’univers de cette licence illustre de Big N couplé à l’excellent Crypt of the Necrodancer. Et la promesse a été tenue, le studio, plutôt ambitieux dans son approche, nous a servi ici une partition soignée, rythmée et sans fausse note comme le prouve notre test autant que sa moyenne de 86% sur Metacritic combinant 64 avis plus ou moins professionnels.

Bref, si vous avez traversé l’aventure en long en large et en travers et êtes prêts pour plus d’addenda au rythme de la musique, le studio vous offre de quoi faire. Effectivement, depuis la semaine dernière, une mise à jour du titre vous propose GRATUITEMENT de reprendre l’aventure avec du contenu inédit. S’il s’agit bien toujours de traverser Hyrule en suivant le tempo, c’est dorénavant aux côtés du “bad guy” que vous voyagerez. Vous lisez bien, cette fois-ci, c’est avec Octavo que le titre vous propose de combattre. Équipé de sa lyre baignée par l’énergie de la Triforce du pouvoir, découvrez au travers de ce scénario inédit, les raisons qui ont poussé notre antagoniste à prendre d’assaut Hyrule et attaquer sa tête couronnée.

Pour célébrer cet ajout comme il se doit, la mise à jour apporte également un certain nombre de nouveautés aussi bien dans les donjons que sur la carte. Forcément, un lot d’exploits en lien avec notre personnage du jour a été déployé ainsi que pour les temples et de nouveaux objets, des additions inédites apportant un peu d’inconnu dans les donjons pour pimenter notre combat contre les forces du bien comme celles du mal. Un mode donjon a aussi été ajouté et propose une expérience plus proche de celle de Crypt of the Necrodancer et est donc à réserver à un public plus skillé. Enfin, les “tricheurs” devront jouer comme tout les autres puisque de nombreux bugs ont été adressés.

Découvrez les vraies raisons pour lesquelles Octavo a envahi Hyrule dans "Ode à Octavo", un nouveau scénario disponible dès maintenant dans #CadenceofHyrule via une mise à jour gratuite ! 🎶 pic.twitter.com/n23s6DF0vc — Nintendo France (@NintendoFrance) December 18, 2019

Voila, donc si vous ne savez quoi vers quel titre vous tourner pendant ces vacances d’hiver, vous pouvez toujours revenir à Cadence of Hyrule et découvrir les raisons qui ont poussé Octavo à agir de la sorte et ce gratuitement. Et si vous ne possédez pas le titre, vous pouvez toujours essayer sa version de démonstration afin de savoir si vous souhaitez réellement vous délester des 24,99 euros nécessaires pour l’ajouter à votre collection.