Brawl Stars – Un skin gratuit de Ricochet pour les fêtes de Noël

Un skin offert, une première sur Brawl Stars.

Les périodes de Noël sont l’occasion pour les joueurs d’être gâtés en contenu bonus. Après plusieurs modes et brawlers dévoilés, c’est au tour de Ricochet de faire une nouvelle apparition sur Brawl Stars après son premier visuel. Pour rappel, Ricochet fait partie des premiers personnages intégrés en 2017 sur Brawl Stars avec El Costo, Jessie, Pam, Pocco et Bartaba. Il y a 6 mois, Ricochet a hérité d’une refonte visuelle un peu plus moderne où son chapeau a été affiné de manière à laisser place à un crâne robotique. Résultat : des joueurs heureux, ou bien d’autres déçus des modifications apportées à ce brawler puisqu’il a complètement perdu son chara-design. Si vous aussi vous préfériez le Ricochet des temps heureux, découvrez avec nous comment obtenir ce skin.

Un skin de Ricochet seulement disponible ce 24 décembre !

À votre place, je ne tarderais pas, puisque si l’on suit les cadeaux offerts sous la forme d’un calendrier de l’Avent depuis le 1er décembre, le skin de Ricochet ne sera disponible que ce 24 décembre dans la boutique Star. Il vous suffit de cliquer sur le “cadeau gratuit du jour” pour l’ajouter à votre collection. Si vous venez seulement de débarquer et d’apprendre que Supercell offrait chaque jour un nouveau cadeau, n’hésitez pas à continuer de vous connecter de manière journalière pour obtenir d’autres bonus du jeu. Les cadeaux en valent bien la peine puisque des méga-boîtes sont déjà tombées ! Une manière facile de vous permettre d’obtenir des gemmes et des pièces sans dépenser un seul centime dans la boutique.

Les plus chanceux pourront même espérer obtenir de nouveaux brawlers, à condition de bien croiser les doigts. L’opération du calendrier de l’Avent de Brawl Stars est disponible jusqu’au 1er janvier à 9 heures du matin. Joyeuses fêtes à tous nos lecteurs !