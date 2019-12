Brawl Stars mobile au taquet pour Noël 2 ans après sa sortie

Focus sur les gros changements lors de la mise à jour de Noël.

Supercell ne nous aura pas déçu sur cette nouvelle mise à jour du jeu proposant des refontes graphiques assez sympathiques. Finie la veille interface, et bonjour aux nouveaux affichages. Certainement une des plus grandes mises à jour du jeu depuis sa sortie. De nouveaux modes ornés d’une map toute neuve, et de deux brawlers étincelants : Max et Bea, et fin prêts pour Noël sur Brawl Stars !

Brawl Stars gagne-t-il son étoile ?

Dès le lancement du jeu l’on peut remarquer qu’une nouvelle icône a été mise au goût du jour puisque l’icône classique de la tête de mort, emblème de Brawl Stars, est maintenant décorée d’un bandeau pirate, clin d’oeil à l’ensemble de la refonte sur l’univers des pirates. Une fois entré sur l’accueil du jeu, l’on peut remarquer que le code d’équipe est maintenant clairement affiché, ce qui est vraiment un plus puisqu’au préalable l’on devait aller chercher ce code dans les paramètres ! Enfin la dernière petite touche sympathique est l’ajout d’une icône offrant la possibilité aux joueurs en équipe d’afficher leur choix par une petite bulle communiquée aux autres joueurs sur l’interface principale du jeu, eh oui, c’est plutôt malin.

Plus de modes, plus de jetons ?

En se fondant sur les débuts du jeu qui datent maintenant de Noël 2017, et donc il y a deux ans, l’on voit bien que la progression est aujourd’hui bien plus facilitée pour les joueurs. En effet, suivant notre guide, on se souvient qu’une boîte violette (celle qui vous offre le taux de loot le plus important) avant les méga-boîtes, s’obtient à l’aide de 10 jetons, jetons que vous remportez lorsque vous êtes en tête d’une partie (ou ajusté au second et au troisième du classement en mode survie solo). Ces boîtes étaient plutôt longues à obtenir puisque chaque mode ne changeait que toutes les 9 heures ! Aujourd’hui le rendement est passé à un mode toutes les 4 heures. Les modes sont également au nombre de 8, pour seulement 4 au début du jeu ! Beaucoup plus de temps à s’éclater, et surtout beaucoup plus de récompenses. Alors, content de cette année 2019 et des updates affectées au jeu ?

À leur sortie, les skins étaient aussi au prix fort, 200, 300 gemmes pour un skin alors qu’aujourd’hui les promotions peuvent s’acquérir pour 50 à 100 gemmes, avec en plus un taux de loot supérieur pour les gemmes. Enfin le chouchou de Supercell aura bien évidemment souhaité s’améliorer pour proposer des modes bien plus dynamiques, notamment un mode à Halloween où les brawlers se transformaient en petits fantômes pour arpenter les maps. Aujourd’hui pour Noël nous vous rappelons qu’un mode Ruée sur les cadeaux vous permet également de fonder une équipe dans le but de défendre un beau paquet surprise de la team adverse. Alors, heureux ? En espérant que l’année 2020 soit aussi bien ! Ou encore meilleure pour le jeu mobile de Supercell.