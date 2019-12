Bilan 2019 – Année charnière pour l’industrie du jeu vidéo

Et si rien ne se passait comme prévu ?

Côté jeux vidéo, 2019 aura été une année riche en rebondissements. Fin de génération, approche de la prochaine, naissance de nouvelles technologies, questionnement sur notre façon de jouer… 2020 devrait voir naître les ultimes générations de consoles tandis que l’avènement du cloud gaming les enterrerait, et le jeu sur mobile allait définitivement mettre fin à l’existence des consoles portables. Enfin, c’est ce qu’on nous promettait. Mais en faisant un rapide bilan 2019, on se dit que ce n’est pas exactement ce qui se prépare…

La VR sur le fil

Cette année devait installer définitivement la VR dans nos foyers. Bilan 2019 : la mission n’est que partiellement accomplie. Sans encore connaître l’échec d’un Kinect, la réalité virtuelle n’a pas non plus encore été tout à fait adoptée par le grand public. Certes le PSVR est largement million seller, avec 4,2 millions d’unités vendues. Et les chiffres datant d’avant les soldes de fin d’années, qui proposaient notamment lors de la semaine du Black Friday le PSVR Mega Pack à prix réduit, on peut penser qu’ils ont encore grimpé ! Certes encore, aux côtés des casques Occulus et HTC, les modèles Windows Mixed Reality permettent une vraie expérience en VR à des prix plus accessibles. Et les fabricants continuent de soutenir la technologie, améliorant toujours le matériel.

Mais le genre manque de gros titres porteurs. En dehors de Beat Saber, phénomène VR à lui tout seul et véritable produit d’appel pour les casques (Beat Games, le développeur du jeu vient d’ailleurs d’être racheté par Facebook, déjà possesseur d’Occulus), difficile de citer un incontournable de la VR. Il y a bien Moss, superbe platformer et expérience à l’enchantement garanti, et dans le même genre l’exclu PSVR Astrobot, ou encore le Batman VR ou même Superhot VR, portage du jeu du même nom… Des titres plus très récents (Batman VR et Superhot VR datent tous deux de 2016 !), et une liste qu’on peinera à compléter si on cherchait les indispensables de la VR. Allez ! On y ajoutera Tetris Effect, mais c’est à peu près tout.

Pour 2020, on espère tout de même que le très attendu Half Life: Alyx viendra dynamiser le genre. On peut y croire : certains analystes prévoient des ruptures de stocks au niveau des casques lors de la sortie du jeu… De même, l’arrivée d’une technologie sans fil (comme pour le casque Occulus Quest) qui se généraliserait pourrait rendre le matériel plus attrayant et plus accessible, en fournissant des expériences de jeu encore plus immersive. Des rumeurs l’évoquent d’ailleurs pour le prochain modèle de PSVR…

Consoles portables : la résistance qui s’organise

Voilà plusieurs années que des Pythies de tous horizons tentent de nous en convaincre : les consoles portables appartiennent au passé, le jeu sur mobile les a remplacées. Ce bilan 2019 aurait dû entériner la prophétie en reconnaissant la mort clinique de la PS Vita, déclarée par Sony lui-même. Seulement voilà, le cadavre bouge encore. Les fans de la petite Sony ont décidé de ne pas la laisser tomber, et les éditeurs s’arrachent les dernières cartouches pour pouvoir sortir leur dernier jeu pour la machine en 2020, façon baroud d’honneur.

Et que dire du succès insolent de la Switch ? De console de salon à emmener partout, la dernière Nintendo est devenue en 2019 une vraie console 100% portable avec sa déclinaison Switch Lite. Pari osé que d’ôter la fonction ”switch” à la console du même nom, mais pari réussi : Nintendo a déjà écoulé pas loin de deux millions de Switch Lite. Et cela sans compter celles qu’on trouvera sous les sapins à la fin du mois. Prends ça, le jeu mobile ! Le jeu mobile justement, qui se rêve en ”vrai” jeu vidéo : Apple Arcade, le service de jeux en illimité sur les appareils de la marque à la pomme, est sorti en même temps qu’une mise à jour de iOS qui permet… la prise en charge de manettes de jeu telles que celles de la PlayStation 4 ! Une forme d’aveu d’échec de l’industrie, qui déclare ainsi à demi-mot que le jeu vidéo ne se joue que manette en main (les souris, ça compte aussi !).

La fin du support physique qui n’arrive pas

Annoncé en grande pompe lors de la DevCon de cette année, Google Stadia allait renverser le marché du jeu vidéo. Enfin, c’était l’idée. Un petit bilan 2019 nous montrera qu’il n’en a rien été. Chromecast qui chauffe, fausse 4k qui s’avère être de la “simple” HD gonflée, jeu “sur tous les supports” en vérité limité aux appareils Pixels, et surtout, catalogue famélique et absence criante d’exclusivité… Dire que les promesses ne sont pas (encore) tenues ne serait qu’un euphémisme. En prenant un peu de recul, on s’aperçoit que Google nous propose ici une grosse bêta ouverte (et payante !), et que les services ne sont pas encore tout à fait prêts.

Ce bilan 2019 ne pourra pas tout à fait consacrer le cloud gaming. La technologie est là, presque prête. Mais la fin des consoles n’est pas encore au programme ! Et si on nous présente la prochaine génération comme la toute dernière avant la dématérialisation du jeu, on a un peu de mal à y croire, surtout en découvrant que la PlayStation 4 est désormais la deuxième machine la plus vendue de tous les temps. On vendra peut-être de moins en moins de machines dans le futur, mais pour le moment, on en vend de plus en plus ! PlayStation, d’ailleurs, qui a lui aussi fait un pas en arrière par rapport au cloud gaming en proposant sur son service PS Now de plus en plus de titres disponibles au téléchargement (sur PlayStation 4 seulement), se rapprochant ainsi du modèle du Game Pass.

Téléchargement qui ne supplante pas encore l’achat en boutique. C’est, c’est vrai, une particularité française, mais le support physique tient chez nous tête à la distribution de jeux dématérialisés. Et aux stores numériques (Steam, PS Store, eShop…) répondent avec succès de nouveaux éditeurs, proposant des éditions limitées de jeux en boîte régulièrement sold out. Nous parlons évidemment des bien installés Limited Run Games ou East Asia Soft, mais aussi de l’initiative de Pix’n Love, qui se lance dans l’aventure de l’édition de jeux sur support physique !

Un bilan 2019 qui nous montre que rien ne s’est passé comme prévu, et qu’il ne vaut mieux pas trop tirer de plans sur la comète… D’autant que 2020 sera l’année des grandes annonces, concernant la next gen entre autres. On est évidemment curieux de voir comment la Switch va résister aux mastodontes PlayStation 5 et Xbox Series X, si Stadia va réussir à entrer dans les foyers une fois l’accès “gratuit” déployé, et ce que, face à lui, va donner Xcloud… Excitant !