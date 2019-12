Atari VCS – Et si on commençait à vraiment y croire ?

Pour être honnête, nous, on veut juste le retour du joystick Atari !

Après avoir relayé quelques tristes nouvelles au sujet de l’Atari VCS, la console néo-rétro d’Atari, en voici quelques-unes plus réjouissantes. En effet, il y a quelques mois, le site caustique The Register publiait une enquête à charge contre le projet, l’accusant de n’être qu’une coquille vide, ses équipes passant plus de temps à chercher des capitaux qu’à travailler sur la console elle-même (voir notre article).

Plus positif, Atari communique aujourd’hui sur l’Atari VCS et a des nouvelles plutôt réjouissantes. Ainsi, la société confirme que la machine tournera sous Linux, et supporte déjà les jeux créés avec le moteur Unity (l’un des plus populaire en ce moment). Rassurant ses futurs utilisateurs sur le catalogue, Atari déclare travailler depuis un moment déjà avec plusieurs studios de développement sur un contenu dédié à la machine, ainsi que sur des solutions pour supporter d’autres moteurs qu’Unity, afin de “proposer une plus grande flexibilité et de multiples options pour les jeux et les développeurs”.

Dans un article posté sur Medium, les équipes d’Atari tentent de convaincre les développeurs de tous bords de se mettre dès aujourd’hui à créer des jeux pour leur console. Et pour ce faire, ils s’appuient sur l’accessibilité du moteur Unity, mais aussi sur un modèle économique très favorable aux créateurs. Ainsi, si un studio rendait un jeu disponible pour l’Atari VCS, les revenus générés par le titre seraient distribués à hauteur de 80% pour le développeur, et 20% pour Atari, à l’image de ce que propose l’Epic Games Store. Et mieux, si un jeu était exclusif à l’Atari VCS, les développeurs empocheraient 88% des revenus du dit jeu. La machine d’Atari deviendrait alors l’écosystème le plus favorable aux développeurs.

Les esprits chagrins s’étonneront que cet appel du pied vienne si tard, à quelques mois, quelques semaines, même, de la date de la sortie de la console. Ceux qui veulent voir le verre à moitié plein, eux, se réjouiront que le projet montre des signes de vie.

Un dernier détail intéressant se glisse dans ce post destiné aux développeurs : Atari précise que la plupart des jeux créés sous Unity seront compatibles avec l’Atari VCS, mais que toutefois, si un développeur travaille sur du contenu VR, il peut contacter ses équipes… (“If you are working on developing for VR please contact us…”). Pour adapter le contenu en question à un écran traditionnel ? ou Atari aurait aussi l’ambition de proposer de la VR ? Venus pour essayer de trouver des réponses à nos interrogations, voilà que nous repartons avec de nouvelles questions. Et il y a fort à parier que nous ne serons vraiment fixés que le jour de la sortie de la console, prévue pour mars 2020.