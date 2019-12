Akira – Un projet de jeu oublié refait finalement surface

Et c’est sur Mega Drive que ça se passe.

C’est Hidden Palace qui a fait cette (re)découverte : aperçu au CES de 1994 puis oublié, un jeu Akira aurait dû sortir sur Mega Drive en 1995. Hidden Palace est une communauté de passionnés qui œuvre à l’archivage et à la conservation du patrimoine vidéoludique. Sur leur site, mais aussi sur YouTube, Hidden Palace a ainsi partagé de nombreuses informationss sur le jeu inachevé Akira. Cela aurait pu être la plus grosse sortie de Black Pearl Software, essentiellement connu pour le portage de Super Star Wars sur Game Gear ou encore les jeux de pêche Bass Masters sur Mega Drive, et racheté par THQ. Les images révélées nous montrent à quel point ce jeu avait essayé de se montrer fidèle au film d’animation dont il était tiré.

On peut voir dans la vidéo différents gameplay se mêler : de la conduite de la mythique moto de Kaneda dans un niveau qui ne sera pas sans rappeler le classique Road Rash et ses coups portés aux concurrents au beat’em up façon Streets of Rage, en passant par le dungeon crawler en case par case comme dans Eye of the Beholder… Une telle variété de gameplay dans un même titre ne devait pas se voir souvent à l’époque (ni même aujourd’hui !).

Les niveaux sont entrecoupés de cinématiques à belle allure, très respectueuses de l’univers graphique de l’œuvre. Akira avait décidément tout pour être un grand jeu. L’histoire ne dit pas ce qui a poussé les développeurs à abandonner le projet.

Pour les plus curieux d’entre vous, Hidden Palace met à disposition de chacun la version “work in progress” du jeu sur leur site web. Cependant, elle est à manier avec précaution, présente de nombreux manques et autres bugs, plante régulièrement, et aucun niveau ne peut dans l’état être fini…