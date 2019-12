Noël 2019 – 10 jeux pour passer le réveillon sur sa console

Le Père Noël passe aussi par les cheminées en pixels !

Ça y est, c’est le jour du réveillon ! Attendu par certains qui savourent à l’avance un moment précieux partagé en famille, il peut aussi être craint par d’autres, pas forcément emballés par l’idée de passer à table 6 heures d’affilée, rythmées par des engueulades autour des grèves dans les transports entre deux blagues vaseuses du tonton raciste qu’on n’aime pas tellement, mais qu’on invite parce que « c’est la famille »… Heureusement, ceux-là pourront se réfugier derrière leurs écrans, où c’est aussi Noël. En effet, si les jeux en ligne savent particulièrement bien s’adapter au calendrier, à coup de skins spécifiques ou de décors saisonniers, d’autres titres plus classiques et/ou plus anciens ont aussi choisi Noël comme cadre pour leurs scénarios. Petit tour d’horizon.

The 3rd Birthday (2010, PSP)

Peu d’esprit de Noël dans The 3rd Birthday, même si l’action débute un 24 décembre au soir, et pas mal de tentacules en lieu et place de guirlandes. Vraie-fausse suite de Parasite Eve 2, The 3rd Birthday reprend plus ou moins le contexte des Parasite Eve, et le transpose dans un TPS plutôt original, où le personnage principal (et donc le joueur) possède un pouvoir qui lui permet de passer de corps en corps.

Batman – Arkham Origins (2013, PlayStation 3, Xbox 360, PC)

Demi-frère mal aimé de la trilogie Arkham (Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight), Arkham Origins n’a pas été développé par Rocksteady. Il en reprend cependant l’identité graphique et le gameplay, pour nous raconter une histoire ayant lieu 5 ans avant les événements d’Arkham Asylum. Batman va alors passer un drôle de réveillon de Noël, puisque ce 24 décembre, en guise de cadeau, Black Mask lui a envoyé une dizaine de tueurs à gages aux trousses… Arkham Origins n’est pas du tout un mauvais jeu, mais on lui avait beaucoup reproché son manque de nouveautés à l’époque de sa sortie.

Blue Stinger (1999, Dreamcast)

Encore un réveillon de Noël qui s’annonce compliqué. Alors que le héros prépare sa nuit de Noël en croisière non loin de l’île aux dinosaures, celle-là même où la comète qui aura causé leur extinction s’est abattue, la comète en question décide de réapparaître, menaçant cette fois l’espèce humaine toute entière ! C’est évidemment le héros du jeu qui sera le seul rempart contre cette catastrophe planétaire, dans ce Blue Stinger, un jeu un peu inclassable, entre survival horror et série Z. Une curiosité !

Saints Row IV: How the Saints Saved Christmas (2013, PlayStation 3 et 4, Xbox 360 et One, PC)

Le GTA-like parodique possède un DLC entièrement consacré à Noël ! Dans How the Saints Saved Christmas, il s’agira carrément de sauver le Père Noël. Le titre du DLC fait référence au conte de Noël très populaire aux USA, How the Grinch Saved Christmas, et était livré avec du contenu (armes, costumes…) de saison !

Yakuza 5 (2012 au Japon, 2015 en Europe, PlayStation 3)

Un peu éloigné de l’esprit de fête, Yakuza 5 se déroule pourtant au mois de décembre. Outre le calendrier, ce qui en fait aussi un jeu de Noël, c’est la générosité du titre : dans cet épisode, ce n’est pas moins de 5 personnages qui sont jouables ! De quoi se mélanger les pinceaux, aussi… On rappelle que Yakuza 5 sera sur la compilation réunissant les épisodes 3, 4 et 5 en version remastered qui sortira dans une jolie édition physique sur PlayStation 4 en mars prochain.



Donkey Kong Country 3 (1996, SNES)

Ah, la bonne vieille époque des consoles 16 bits et de ses cheat codes qu’on découvrait dans les dernières pages des magazines spécialisés… Dans Donkey Kong Coutry 3, en spammant alternativement les boutons L et R sur le menu de sélection de sauvegarde, le nom du fichier disparaît pour nous laisser le remplacer. C’est ici qu’il fallait taper les différents codes pour obtenir des résultats variés… Et justement, en entrant le code MERRY, les plages tropicales du jeu étaient remplacées par des paysages enneigés de vacances d’hiver !

Dead Rising 4 (2016, PC et Xbox One, puis en 2017 sur PlayStation 4)

Dead Rising est une série de beat’em ups plutôt basique… s’il n’y avait pas ce système assez dingue de conception/personnalisation d’armes ! On peut en effet y assembler des objets divers et variés pour donner naissance à des armes plus folles et meurtrières les unes que les autres. Comme dans le reste des épisodes de la série, le héros va devoir faire face à une invasion de zombies, et lutter contre des hordes de morts-vivants. Dans Dead Rising 4, c’est un centre commercial qui sera le théâtre des opérations, façon George Romero, et ce en pleine période de Noël ! À nous les “Lucile” à base de sucres d’orge géants et de clous, ou les fouets barbelés faits à partir de guirlandes électriques…

Nights into Dreams (1996, Saturn ; porté ensuite sur PC, PlayStation 2, PlayStation 3 et Xbox 360)

Nights into Dreams fut pensé pour devenir à la Saturn ce que Sonic est à la Megadrive. Entièrement en 3D, proposant un gameplay plutôt inédit mêlant platformer, contrôles de shooter 3D, et jeu d’arcade, le jeu fut particulièrement bien accueilli, mais victime du succès relatif de la console. Espérant profiter de l’excellente réputation du titre, SEGA eut l’idée de distribuer une sorte de grosse démo du jeu relooké façon Noël à l’hiver 1996, espérant doper un peu les ventes de machines. C’est ainsi que Christmas Nights Into Dreams fut distribué avec la Saturn au Japon, et offert gratuitement avec d’autres jeux Saturn dans les autres pays. Depuis, dans les portages HD du jeu, le segment Christmas Nights Into Dreams se débloque après avoir fini une première fois l’aventure principale.

Snatcher (1988, PC-88, MSX, porté ensuite sur PC Engine et SEGA CD)

Ses thèmes adultes l’avaient fait remarquer à sa sortie, la carrière de son auteur en a fait un jeu culte. Snatcher est en effet signé d’un certain Hideo Kojima ! À mi-chemin entre visual novel et point’n click, le jeu raconte une histoire de body snatchers – androïdes inspirés de Blade Runner. Le considéreront comme un jeu de Noël (l’histoire se passe la dernière semaine de décembre) ceux qui considèrent que Die Hard est un film de Noël ! Contrairement à ce qu’on peut lire ici ou là, Snatcher peut effectivement se jouer en anglais via sa version SEGA CD… à condition d’y mettre les moyens : quelques exemplaires sont en vente autour de 500€ !

Daze Before Christmas (Mega Drive, 1996)

Cette liste ne peut être complète qu’avec un jeu où l’on incarne le Père Noël ! Daze Before Christmas est un jeu norvégien sorti uniquement en Australie. Oui, c’est complètement wtf comme situation. Bien qu’il s’agisse d’un platformer tout ce qu’il y a de plus classique, cette publication confidentielle en fait un objet de collection rare, et une édition originale complète incluant le manuel s’échange à plusieurs centaines d’euros… Ce qui en fait, en plus d’être un jeu tout pile dans le thème pour Noël, un cadeau de choix !